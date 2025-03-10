بالصورة... أمل طالب: "لا تلحقني مطلوبة للدولة"

نشرت الممثلة ومُقدّمة البرامج أمل طالب صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

وعلّقت أمل على الصورة قائلة: "لا تلحقني مطلوبة.. للدولة".