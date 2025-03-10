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المرأة

بالصورة... أمل طالب: "لا تلحقني مطلوبة للدولة"

Lebanon 24
10-03-2025 | 06:55
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نشرت الممثلة ومُقدّمة البرامج أمل طالب صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
 
 
وعلّقت أمل على الصورة قائلة: "لا تلحقني مطلوبة.. للدولة".
 
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امل طالب

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