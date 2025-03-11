بعد وقوعها ضحية للذكاء الاصطناعيّ... هذا ما قالته سيلين ديون

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وجهت العالمية تحذيراً عاجلاً لمعجبيها حول انتشار أغانٍ مزيفة تُنسب إليها عبر منصات الإنترنت، والتي تم إنتاجها باستخدام تقنيات لتقليد صوتها.وقالت في منشور عبر "إنستغرام": "لقد لفت انتباهنا أن هناك أغانيات غير معتمدة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، تزعم أنها على عروض الموسيقية واسمها وشبهها يجري تداولها حالياً على الإنترنت وعبر مختلف مزودي الخدمات الرقمية".