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المرأة
بعد وقوعها ضحية للذكاء الاصطناعيّ... هذا ما قالته سيلين ديون
Lebanon 24
11-03-2025
|
06:36
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وجهت
الفنانة
العالمية
سيلين ديون
تحذيراً عاجلاً لمعجبيها حول انتشار أغانٍ مزيفة تُنسب إليها عبر منصات الإنترنت، والتي تم إنتاجها باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
لتقليد صوتها.
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وقالت في منشور عبر "إنستغرام": "لقد لفت انتباهنا أن هناك أغانيات غير معتمدة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، تزعم أنها
تحتوي
على عروض
سيلين ديون
الموسيقية واسمها وشبهها يجري تداولها حالياً على الإنترنت وعبر مختلف مزودي الخدمات الرقمية".
وأضافت: "يُرجى
العلم
بأن هذه التسجيلات مزيفة وغير معتمدة وليست
أغاني
من أسطوانتها الرسمية". (الامارات 24)
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