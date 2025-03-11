Advertisement

المرأة

بعد وقوعها ضحية للذكاء الاصطناعيّ... هذا ما قالته سيلين ديون

Lebanon 24
11-03-2025 | 06:36
A-
A+
Doc-P-1331834-638772934960151210.jpg
Doc-P-1331834-638772934960151210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجهت الفنانة العالمية سيلين ديون تحذيراً عاجلاً لمعجبيها حول انتشار أغانٍ مزيفة تُنسب إليها عبر منصات الإنترنت، والتي تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليد صوتها.
Advertisement

وقالت في منشور عبر "إنستغرام": "لقد لفت انتباهنا أن هناك أغانيات غير معتمدة ومولّدة بالذكاء الاصطناعي، تزعم أنها تحتوي على عروض سيلين ديون الموسيقية واسمها وشبهها يجري تداولها حالياً على الإنترنت وعبر مختلف مزودي الخدمات الرقمية".
وأضافت: "يُرجى العلم بأن هذه التسجيلات مزيفة وغير معتمدة وليست أغاني من أسطوانتها الرسمية". (الامارات 24)

مواضيع ذات صلة
أوّل تصريح لوزير العمل الجديد... هذا ما قاله
lebanon 24
11/03/2025 15:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: "أمازون" تخطط لإطلاق نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي بحلول حزيران
lebanon 24
11/03/2025 15:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
Meta تخطط لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بتكلفة تتجاوز 200 مليار دولار
lebanon 24
11/03/2025 15:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: أهنئ الحكومة على ما قالته بشأن التزام الدولة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي
lebanon 24
11/03/2025 15:41:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:01 | 2025-03-11
03:33 | 2025-03-11
01:40 | 2025-03-11
17:00 | 2025-03-10
15:00 | 2025-03-10
10:43 | 2025-03-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24