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فنون ومشاهير
عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)
Lebanon 24
12-03-2025
|
03:26
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عادت
النجمة
السورية
سوسن أرشيد، إلى بلدها الأم سوريا، بعد أكثر من 13 سنة من اللجوء القسري في
فرنسا
بسبب الحرب ومواقفها المعارضة للنظام السابق في بلدها.
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وعبّر زوجها النجم مكسيم
خليل
عن سعادته بعد وصول زوجته إلى
سوريا
أخيراً، حيث سبق ان نزل بمفرده ولم تكن معه لأسباب تتعلق بوثائق لجوئها وإقامتها في فرنسا، واكنها تمكنت في النهاية من العودة إلى أرض الوطن.
ووثّقت سوسن من خلال مقاطع وصور نشرتها عبر خاصية الستوريز على
انستغرام
رحلتها في سوريا، وعبرت عن حزنها الشديد من مشاهد الدمار والوجوه المتعبة التي تراها، ولكنها بدت في غاية السعادة للقائها بأهلها بعد سنوات من الغربة.
وعلقت عبر منشور كتبته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : "هذا ما فعله الخائن وشبيحته حطام ركام بلد وجوه متعبة من الحرب والموت والدمار على
جميع
الأصعدة لكن لم يستطع ان يدمر العيون
السورية
الطيبة".
واعلن النجم السوري عن عودتها الى
سوريا
من خلال صورة عفوية شاركها على
انستغرام
لسوسن بدت فيها في غاية السعادة والراحة، وارفقها بتعليق كتب فيه: "سوسو بسوريا بعد 13 سنة. بعرف قديش كانو صعبين عليكي.. قديش تعبتي.. وقديش ضحيتي.. هلق الشام منورة بزيارة هي الروح الأصيلة".
وأضاف: "ياريت لو السوريين بياخدو من روحك بس السلام يلي جواتها .. لكانت البلد كلها هلأ شمس دافية .. الحمد لله على سلامتك يا روح".(لها)
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