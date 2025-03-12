عادت إلى بلدها بعد 13 عاما.. نجمة سورية بتعليق جريء: هذا ما فعله الخائن وشبيحته (صور)

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عادت سوسن أرشيد، إلى بلدها الأم سوريا، بعد أكثر من 13 سنة من اللجوء القسري في بسبب الحرب ومواقفها المعارضة للنظام السابق في بلدها.وعبّر زوجها النجم مكسيم عن سعادته بعد وصول زوجته إلى أخيراً، حيث سبق ان نزل بمفرده ولم تكن معه لأسباب تتعلق بوثائق لجوئها وإقامتها في فرنسا، واكنها تمكنت في النهاية من العودة إلى أرض الوطن.ووثّقت سوسن من خلال مقاطع وصور نشرتها عبر خاصية الستوريز على رحلتها في سوريا، وعبرت عن حزنها الشديد من مشاهد الدمار والوجوه المتعبة التي تراها، ولكنها بدت في غاية السعادة للقائها بأهلها بعد سنوات من الغربة.وعلقت عبر منشور كتبته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي : "هذا ما فعله الخائن وشبيحته حطام ركام بلد وجوه متعبة من الحرب والموت والدمار على الأصعدة لكن لم يستطع ان يدمر العيون الطيبة".