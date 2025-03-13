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المرأة

هبة مجدي تتحدث عن التريند والسوشال ميديا وتكشف رأيها في الانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
13-03-2025 | 00:00
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حلّت الفنانة هبة مجدي ضيفةً على البرنامج الإذاعي "أرقام" الذي تقدّمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف عبر أثير "راديو إنرجي"، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الفنية والشخصية، وتحدثت عن رؤيتها للأرقام في مختلف مجالات الحياة، كما أبدت رأيها في التريند، وأظهرت كيفية تعاملها مع السوشيال ميديا ورد فعلها على الانتقادات.
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وأوضحت هبة أن العمر ليس مجرد رقم، بل هو عامل مؤثر في قرارات الحياة، خاصة في ما يتعلق بالزواج والإنجاب، مشيرةً الى أنها تفضّل خوض هذه التجربة في أواخر العشرينيات، لتجنّب مشقة الحمل والولادة في سنّ مبكرة أو متأخرة.




كما أكدت أن النجاح في العمل لا يرتبط بعمر معين، بل يعتمد على الاجتهاد والحظ، مستشهدةً بنجوم تألقوا في مراحل عمرية متقدّمة.

وعن تقييم نجاح الأعمال الفنية، قالت هبة مجدي إنها لا تهتم بتريندات السوشيال ميديا، لأنها غالباً ما تكون لأسباب سلبية، مشددةً على أن الأهم هو تحقيق الإيرادات وأرقام المشاهدة الحقيقية.

كما أكدت أنها لا تلتفت لأجور زملائها، لأن تركيز الفنان على تطوير نفسه هو ما يجعله مطلوباً وبالتالي يحصل على أجر مرتفع.

أما عن مسيرتها الفنية فقالت إنها خاضت أول تجربة في التمثيل وهي في سنّ الثامنة، من خلال مسلسل لإحدى شركات الإنتاج، لكنها لم تحصل على أجر في ذلك الوقت، وأنها انتظرت سنوات طويلة حتى قامت بأول خطوة مُرضية بالنسبة إليها، حيث قدمت مسلسل "قصة الأمس" عام 2008، مؤكدةً أن تصويره استغرق عامين.

كما أشارت الى أن مسلسل "موسى" كان من أكثر الأعمال صعوبةً، بسبب التصوير لساعات طويلة في الأماكن الصحراوية، وعلى النقيض كان أقصر عمل صورته هو حكاية "عيشها بفرحة" من مسلسل "55 مشكلة حب"، والذي تم تصويره في 16 يوماً فقط، وكان يُعرض في اليوم التالي مباشرة.

واختتمت هبة مجدي حديثها بالقول إنها تفضّل عرض الأعمال الفنية في موسم رمضان، لأن نجاح أي عمل في هذا التوقيت يمنحه قيمة كبيرة، كما أكدت أن زوجها هو السند والداعم الأكبر لها، وأن كلاً من والدتها وحماتها تعادل عشرة أشخاص بالنسبة إليها. (لها)
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