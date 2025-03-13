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المرأة
ملكة جمال ومؤثرة شهيرة قضت بحادث سير مروع.. عمرها 20 عاما فقط (صورة)
Lebanon 24
13-03-2025
|
05:37
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توفيت المؤثرة المكسيكية فاليريا ميريليس، المعروفة باسم "ملكة جمال الروديو" بحادث سير، عن عمر ناهز 20 عاما.
وبحسب
وكالة
الأنباء N+، طلب والداها "احترام خصوصيتهما في هذا الوقت العصيب".
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ونعى قريب ميريليس،
ديفيد
غونزاليس،
عمدة
بلدتها سابيناس هيدالغو السابق،
ملكة
الروديو في منشور على
فيسبوك، قائلا "ابنة أختي آنا فاليريا ميريليس فياريال، ستبقين دائما في قلوبنا"، سنفتقدك كثيرا".
وكان لدى ميريليس أكثر من 27000 متابع على "إنستغرام" وأكثر من 47000 على "تيك توك".
وكانت المؤثرة على وشك تحقيق النجومية بعد أن تعرفت على رياضة الروديو عندما كانت في الثامنة من عمرها وتم تتويجها بلقب
ملكة
جمال روديو نويفو ليون 2020-2021 وملكة جمال روديو المكسيك 2021-2022.
واعتبر رحيلها في مثل هذه السن المبكرة بمثابة صدمة لصناعة الروديو.
وقال اتحاد الروديو المكسيكي في بيان له: "كانت فاليريا أكثر من مجرد
ملكة
روديو؛ لقد كانت سفيرة لثقافة رعاة البقر، ومصدر إلهام للعديد من الشابات".
وتابع "أضاءت ابتسامتها كل ساحة، وكان شغفها بالروديو معديا. ورغم أن رحيلها ترك فراغا، إلا أن إرثها سيبقى خالدا في قلوبنا وفي ذاكرة الروديو".(إرم نيوز)
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