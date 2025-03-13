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المرأة

حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!

Lebanon 24
13-03-2025 | 11:04
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ساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة التيكتوكر المغربية لينا الغريب، التي اشتهرت بمحتواها الكوميدي على "تيك توك".  

وتناقل رواد مواقع التواصل الخبر نقلاً عن صديقتها المقربة، التي أكدت أن لينا فارقت الحياة بسبب تعرضها لضيق في التنفس.  
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ورغم اختفاء حسابها من المنصة بعد وفاتها، حرص المتابعون على تقديم التعازي لأسرتها، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانها.  

يُذكر أن لينا الغريب كانت قد تعرضت لحملات تنمر متكررة بسبب إعاقتها، إلا أنها قاومت ذلك، وواصلت مشاركة مقاطع الفيديو بروح مرحة، ما جعلها تحظى بحب جمهورها ودعمهم.
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