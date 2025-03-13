حزن واسع.. وفاة تيكتوكر شهيرة بعد تعرّضها لضيق في التنفس!

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ساد الحزن منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن وفاة التيكتوكر المغربية لينا الغريب، التي اشتهرت بمحتواها الكوميدي على "تيك توك".وتناقل رواد مواقع التواصل نقلاً عن صديقتها المقربة، التي أكدت أن لينا فارقت الحياة تعرضها لضيق في التنفس.ورغم اختفاء حسابها من بعد وفاتها، حرص المتابعون على تقديم التعازي لأسرتها، معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانها.يُذكر أن لينا كانت قد تعرضت لحملات تنمر متكررة إعاقتها، إلا أنها قاومت ذلك، وواصلت مشاركة مقاطع الفيديو بروح مرحة، ما جعلها تحظى بحب جمهورها ودعمهم.