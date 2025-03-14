Advertisement

المرأة

مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1333288-638775650949633101.jpg
Doc-P-1333288-638775650949633101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لقيت التيكتوكر ميلتيم مينتيشيلي، البالغة من 35 عامًا، مصرعها بعد تعرضها لوابل من الرصاص في ولاية آيدين غرب تركيا، وسط اتهامات تطال زوجها وآخرين بالوقوف وراء الجريمة.  
Advertisement

عُثر على جثتها قرب سيارة تابعة لزوجها، وبجانبها 13 غلافًا فارغًا للرصاص. واعتقلت الشرطة زوج الضحية، البالغ من 40 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين، فيما لا يزال مشتبه به آخر قيد البحث.  
 
a3c6c59d-0de2-4fab-b847-9e1b6b8399c4
تحظى ميلتيم بشعبية واسعة على منصة تيك توك، حيث يتابعها أكثر من 33 ألف شخص. وقد أثار مقتلها موجة من الحزن بين متابعيها الذين أعادوا مشاهدة مقاطعها السابقة.  

إلى جانب نشاطها على تيك توك، كانت ميلتيم تعمل مع عائلتها في قطع الأشجار بالقرب من محل إقامتها. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
في مصر.. أب يُعاقب طفليه بطريقة مروعة
lebanon 24
14/03/2025 20:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة تخلّد ذكرى وفاة زوجها بطريقة مؤثرة (صورة)
lebanon 24
14/03/2025 20:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرية تقتل زوجها بطريقة وحشية.. ما القصة؟
lebanon 24
14/03/2025 20:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
شابة روسية تسجل تاريخًا جديدًا في التنس
lebanon 24
14/03/2025 20:52:00 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:25 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
07:42 | 2025-03-14
04:25 | 2025-03-14
03:34 | 2025-03-14
02:24 | 2025-03-14
00:00 | 2025-03-14
16:06 | 2025-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24