مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)

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عُثر على جثتها قرب سيارة تابعة لزوجها، وبجانبها 13 غلافًا فارغًا للرصاص. واعتقلت الشرطة زوج الضحية، البالغ من 40 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين، فيما لا يزال مشتبه به آخر قيد البحث. لقيت التيكتوكر ميلتيم مينتيشيلي، البالغة من 35 عامًا، مصرعها بعد تعرضها لوابل من الرصاص في ولاية آيدين ، وسط اتهامات تطال زوجها وآخرين بالوقوف وراء .عُثر على جثتها قرب سيارة تابعة لزوجها، وبجانبها 13 غلافًا فارغًا للرصاص. واعتقلت الشرطة زوج الضحية، البالغ من 40 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين، فيما لا يزال مشتبه به آخر قيد البحث.

تحظى ميلتيم بشعبية واسعة على منصة تيك توك، حيث يتابعها أكثر من 33 ألف شخص. وقد أثار مقتلها موجة من بين متابعيها أعادوا مشاهدة مقاطعها السابقة.



إلى جانب نشاطها على تيك توك، كانت ميلتيم تعمل مع عائلتها في قطع الأشجار بالقرب من محل إقامتها. (ارم نيوز)