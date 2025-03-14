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المرأة
مصرع تيكتوكر شابة بطريقة مروّعة.. هذا ما وُجد بجانب جثتها! (صورة)
Lebanon 24
14-03-2025
|
10:00
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لقيت التيكتوكر ميلتيم مينتيشيلي، البالغة من 35 عامًا، مصرعها بعد تعرضها لوابل من الرصاص في ولاية آيدين
غرب
تركيا
، وسط اتهامات تطال زوجها وآخرين بالوقوف وراء
الجريمة
.
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عُثر على جثتها قرب سيارة تابعة لزوجها، وبجانبها 13 غلافًا فارغًا للرصاص. واعتقلت الشرطة زوج الضحية، البالغ من 40 عامًا، وثلاثة أشخاص آخرين، فيما لا يزال مشتبه به آخر قيد البحث.
تحظى ميلتيم بشعبية واسعة على منصة تيك توك، حيث يتابعها أكثر من 33 ألف شخص. وقد أثار مقتلها موجة من
الحزن
بين متابعيها
الذين
أعادوا مشاهدة مقاطعها السابقة.
إلى جانب نشاطها على تيك توك، كانت ميلتيم تعمل مع عائلتها في قطع الأشجار بالقرب من محل إقامتها. (ارم نيوز)
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