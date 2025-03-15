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المرأة

ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:12
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نشرت الفنانة ملك زاهر على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة من كواليس مسلسل "سيد الناس"، وجهت من خلالها رسالة مليئة بالمودة والاحترام الى المخرج محمد سامي عبرت عن تقديرها الكبير له، ووصفته بأنه بمثابة والدها الثاني.
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وكتبت ملك قائلة: "بوست في حب وتقدير الأستاذ محمد سامي.. شكرًا أستاذ محمد على الفرصة الى ادتهالي والدور اللي أنا سعيدة وفرحانة من قلبي إني بعمله وشكرًا عشان من غيرك ماكنتش حبيت الشخصية كده وعشت جواها ومعاها وفي وقت قليل جدًا بقيت ميادة".
أضافت: "شكرا يا أستاذ عشان مش بتسيب ولا حد فينا من الكبير للصغير وشكرًا عشان أنت بتخاف على ممثلينك وبتغير عليهم أكتر منهم هما شخصيا وعمرك ما بتعدي ولا حتي لو غلطة صغيرة عشان أنت أكتر حاجة بتهمك هي الممثل بكل تفاصيله".
تابعت: "وعشان كده محدش غيرك بيعرف يجمع كمية النجوم الى كل واحد فيهم يشيل عمل لوحده في عمل واحد لأن كل ممثل عنده ثقة غير محدودة فيك وفإنك هاتطلعه بأحسن شكل، أنا ماتوقعتش عمري رد الفعل ده على الدور دلوقتي خصوصًا أن الشخصية لسه هاتشد أكتر قدام بس حقيقي اللي يطلع في مشهد في مسلسل لمحمد سامي بيتشاف وبيتميز بنفس القدر اللي ممكن ياخده بعد ٣٠ حلقة من أي عمل تاني مش بس مشهد واحد حقيقي أنا فخورة إني جزء من عمل مهم زي سيد الناس".
واختتمت ملك زاهر رسالتها قائلة: "وفخورة إني كنت اختيارك ويارب أكون كنت قد الفرصة شكرًا عشان اديتني الفرصة أكون ضمن مدرسة محمد سامي وشكرًا عشان أنت أبويا التاني يا سمسم بحبك". (لها)
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