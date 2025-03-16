اعتراف خطير من كيم كارديشيان.. وهذا ما قالته عن زواجها الرابع

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كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن من أسرار حياتها الخاصة ضمن أحدث برنامج The Kardashians الواقعي، وأثارت الجدل حول زفافها للمرة الرابعة بعد أشهر من إعلان ارتباطها مجدداً.وظهرت كيم في البرنامج وهي تتساءل عن شكل خاتم زفافها الجديد، معلنة عن احتمالية زواجها للمرة الرابعة، حيث قالت: "أتساءل عن شكل خاتم خطوبتي القادم؟ ليكون خاتم خطوبتي النهائي والأخير"، وهو ما تفاعل معه الجمهور والصحافة العالمية بشكل كبير.وكشفت كارداشيان خلال الحلقة عن خواتم خطوباتها السابقة، ولفتت إلى أن الخاتم الأول الذي أهداها إياه ديمون توماس كان بقطع الوسادة، عيار 14 قيراطاً، وأضافت: "ما زلت أحتفظ به". أما الخاتم الثاني، فكان بقطع زمرد عيار 18 قيراطاً من "لورين شوارتز"، وقالت: "اضطررتُ لإعطائه للاعب كرة السلة الأميركي كريس همفريز عند الطلاق عام 2013".والخاتم الثالث من مغني الراب كانييه ويست كان بقطع وسادة، وقالت عنه كيم: "كان هذا هو الخاتم الوحيد الذي امتلكته ولم آخذه معي إلى باريس"، ولم يتعرض للسرقة كما حصل بباقي القطع.من جهة ثانية، كشفت كيم عن مفاجأة غريبة وأعلنت أنها حضرت حفل زفاف الملياردير أنانت امبابي وراديكا ميرشانت المثير للجدل في الهند دون أن تكون على معرفة شخصية بالعائلة، وقالت: "في الحقيقة، أعرف عائلة أمباني، لكن لدينا أصدقاء مشتركين بالتأكيد".وأوضحت كيم أن دعوتها جاءت من صديقتها "لورين شوارتز"، المصممة الشهيرة للمجوهرات، والتي تعمل مع عائلة أمباني. وأوضحت: "لورين أخبرتني أنها ستذهب إلى الزفاف، وأن العائلة ترغب في دعوتي، فقلنا لمَ ؟ وذهبنا بشكل عفوي".واعترفت أنها خلال الحفل فقدت ماسة ضخمة من عقد فاخر كانت قد استعارته من شوارتز، وقالت: "كان ضخماً ومزخرفًا باللآلئ والماس على شكل كمثرى، وفجأة تنبهت لفقدان قطعة منه، فحاولت كلوي تهدئتي والبحث معي عن القطعة ولكنني فقدتها"، ثم علّقت كلوي مازحة: "ارقدي بسلام، أيتها الماسة"، في إشارة الى أنهما لم تعثرا عليها. (لها)