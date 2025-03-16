Advertisement

المرأة

اعتراف خطير من كيم كارديشيان.. وهذا ما قالته عن زواجها الرابع

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1333958-638777229752285473.png
Doc-P-1333958-638777229752285473.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الكثير من أسرار حياتها الخاصة ضمن أحدث برنامج The Kardashians الواقعي، وأثارت الجدل حول زفافها للمرة الرابعة بعد أشهر من إعلان ارتباطها مجدداً.
Advertisement

وظهرت كيم في البرنامج وهي تتساءل عن شكل خاتم زفافها الجديد، معلنة عن احتمالية زواجها للمرة الرابعة، حيث قالت: "أتساءل عن شكل خاتم خطوبتي القادم؟ ليكون خاتم خطوبتي النهائي والأخير"، وهو ما تفاعل معه الجمهور والصحافة العالمية بشكل كبير.

وكشفت كارداشيان خلال الحلقة عن خواتم خطوباتها السابقة، ولفتت إلى أن الخاتم الأول الذي أهداها إياه ديمون توماس كان بقطع الوسادة، عيار 14 قيراطاً، وأضافت: "ما زلت أحتفظ به". أما الخاتم الثاني، فكان بقطع زمرد عيار 18 قيراطاً من "لورين شوارتز"، وقالت: "اضطررتُ لإعطائه للاعب كرة السلة الأميركي كريس همفريز عند الطلاق عام 2013".

والخاتم الثالث من مغني الراب كانييه ويست كان بقطع وسادة، وقالت عنه كيم: "كان هذا هو الخاتم الوحيد الذي امتلكته ولم آخذه معي إلى باريس"، ولم يتعرض للسرقة كما حصل بباقي القطع.

من جهة ثانية، كشفت كيم عن مفاجأة غريبة وأعلنت أنها حضرت حفل زفاف الملياردير أنانت امبابي وراديكا ميرشانت المثير للجدل في الهند دون أن تكون على معرفة شخصية بالعائلة، وقالت: "في الحقيقة، لا أعرف عائلة أمباني، لكن لدينا أصدقاء مشتركين بالتأكيد".

وأوضحت كيم أن دعوتها جاءت من صديقتها "لورين شوارتز"، المصممة الشهيرة للمجوهرات، والتي تعمل مع عائلة أمباني. وأوضحت: "لورين أخبرتني أنها ستذهب إلى الزفاف، وأن العائلة ترغب في دعوتي، فقلنا لمَ لا؟ وذهبنا بشكل عفوي".

واعترفت أنها خلال الحفل فقدت ماسة ضخمة من عقد فاخر كانت قد استعارته من شوارتز، وقالت: "كان ضخماً ومزخرفًا باللآلئ والماس على شكل كمثرى، وفجأة تنبهت لفقدان قطعة منه، فحاولت كلوي تهدئتي والبحث معي عن القطعة ولكنني فقدتها"، ثم علّقت كلوي مازحة: "ارقدي بسلام، أيتها الماسة"، في إشارة الى أنهما لم تعثرا عليها. (لها)
مواضيع ذات صلة
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
lebanon 24
16/03/2025 15:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عسكري إيراني يكشف عن إعترافات خطيرة: نفذت اغتيالات بالتعاون مع "باسك" وشخص مجهول
lebanon 24
16/03/2025 15:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
عن "حماس".. هذا آخر اعتراف إسرائيليّ!
lebanon 24
16/03/2025 15:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة إمام الطائفة الإسماعيلية النزارية كريم آغا خان الرابع عن عمر ناهز 89 عاماً في البرتغال
lebanon 24
16/03/2025 15:45:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:18 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:18 | 2025-03-16
06:30 | 2025-03-16
03:18 | 2025-03-16
01:55 | 2025-03-16
00:00 | 2025-03-16
15:31 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24