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المرأة
"ما تفضحيني في كل مكان".. شذى حسون تكشف سبب القطيعة بينها وبين أحلام (فيديو)
Lebanon 24
17-03-2025
|
01:47
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في
لقاء
مع بسمة وهبة في برنامج "العرافة"،
تحدثت
شذى حسون عن
الخلاف
الذي نشب
بينها
وبين أحلام، موضحة أن القطيعة بينهما كانت نتيجة "سوء تفاهم" قديم.
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وقالت شذى إن التصريحات القاسية التي صدرت منهما في تلك الفترة كانت بسبب الغضب، وأن كل طرف قال كلمات جارحة في لحظات عصبية.
وأضافت شذى أنها كانت تحترم تاريخ أحلام الفني، ولكن
بداية
الخلاف
كانت عندما طلبت من إدارة مهرجان موازين دعوة أحلام على الرغم من ارتفاع أجرها، لأن شذى كانت تود أن تشاركها الحفل. وأوضحت أن نيتها كانت حسنة ولم تكن تهدف إلى التقليل من قيمة أحلام، لكن سوء الفهم جعل الأمور تتعقد.
وأشارت شذى إلى أنها حاولت تصليح الأمور مع أحلام، إلا أن الأخيرة اختارت مهاجمتها عبر
مواقع
التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من تعقيد المشكلة. وقالت شذى: "مش انتي بتحبيني وصاحبتي، ارفعي التليفون عليا واسألينى مش تفضحيني في كل مكان". وفي النهاية، أكدت شذى احترامها الكبير لتاريخ أحلام الفني، وأن ما حدث بينهما كان نتيجة مشاحنات في لحظات الغضب. (ET بالعربي)
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