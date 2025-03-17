رانيا يوسف تردّ على انتقادات تقديمها الكوميديا

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كشفت الفنانة رانيا يوسف عن كواليس تقديمها دوراً كوميدياً في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي يقوم ببطولته الفنان عصام عمر، ويُعرض في النصف الثاني من الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.قالت رانيا في تصريحات صحافية إنها وافقت على المشاركة في المسلسل بعد قراءة السيناريو، وأنها استكشفت فريق العمل، تتعاون مع بعضهم للمرة الأولى، خلال الجلسات التحضيرية للعمل، مشيرةً الى أن ما حمّسها للشخصية هو أفكار المؤلف محمد رجاء المميزة، والمخرج عبد العزيز النجار، الذي يتعاون مع الجميع.وعن تقديمها الكوميديا في المسلسل، قالت إن هذه ليست المرة الأولى التي تقدّم فيها الكوميديا، وأن شخصية الأم في "نص الشعب اسمه محمد" مختلفة عنها في الأعمال التي قدّمتها من قبل، وهي نموذج موجود في المجتمع، لافتةً الى أن عصام عمر هو شاب موهوب ولم يُظهر بعد كل قدراته في التمثيل.وتشارك رانيا يوسف في الموسم الدرامي الرمضاني الجاري بثلاثة أعمال فنية، هي: "جريمة منتصف الليل"، "أهل الخطايا"، و"نص الشعب اسمه محمد".مسلسل "جريمة منتصف الليل" هو بطولة الفنانين: أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عفاف شعيب، محمد سليمان، إلهام عبد البديع، ميار الغيطي، ملك قورة، محمد عز، محمد مهران، حسني شتا، أحمد جمال سعيد، وأحمد منير.أما مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" فيتكون من 15 ، ويضم عدداً من النجوم، بينهم: عصام عمر، رانيا يوسف، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام...، وهو من تأليف محمد رجاء، إخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي.مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته: جمال سليمان، سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوي، دكتور أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، ومجموعة من خريجي أكاديمية الفنون. (لها)