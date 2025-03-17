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المرأة
"قاسية جداً ومؤلمة".. نجلاء بدر تثير الجدل بآرائها عن الحمل والإنجاب
Lebanon 24
17-03-2025
|
09:00
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تحدثت
الفنانة نجلاء
بدر
عن الإنجاب ومحاولتها مع الحقن المجهري خلال السنوات الماضية، وذلك خلال حلولها ضيفة على الإعلامية بسمة
وهبة
في برنامج العرافة.
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وعن تجاربها لخوض تجربة الحمل قالت نجلاء بدر: "الموضوع ده اتشال من دماغي، وبطلت محاولات للحمل لأنها قاسية جداً ومؤلمة وبتغير حياتك كلها، واتعرض عليّ إني أشتري بويضات ورفضت، بس مش داخل مصر، ورفضت عشان حرام، وفي واحدة عرضت عليّ تأجير رحم، وقالت لي إنها مستعدة أن استاجر رحمها، وده كان في مصر، بحكم حبها ليّ لما افتكرت إني
عندي
مشكلة".
وتابعت: "استئجار الرحم جهل طبي وجهل
ديني
، وأنا أرفض هذا النوع من العمليات، وأنا مأجرتش رحم ولا اشتريت بويضات، كان زماني حملت، وأنا معنديش عيال".
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