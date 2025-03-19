21
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)
Lebanon 24
19-03-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق أنها لا تمانع في فكرة الزواج مجددا، علما انها تزوجت 12 مرة.
وأضافت في تصريحات إعلامية أنها لا تمانع في الزواج من إنسان يحترمها ويقدّرها ويحبّها، مشيرة إلى أنّ هذا الموضوع في علم الله والغيب، كما أشارت إلى أنّ أكثر ما يزعجها هو تدخّل النّاس في أمورها الشّخصيّة التي لا تخصّهم.
Advertisement
وردًّا على سؤال، هل من الممكن أن تُحبّ وتتزوّج شخصًا أصغر منها، قالت إنّها فعلت ذلك بالفعل، مشيرة إلى أنّ الفرق بينهما كان عشر سنوات، لافتةً إلى أنّها باتت ترفض هذه الفكرة.
وكانت عبد الرازق قالت خلال مقابلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، إن جميع خيارتها في ما يخص الرجال كانت خاطئة.
وأضافت أن الخيانة الزوجية ضمن الأشياء التي يمكن أن تكسرها مثلها مثل الأزمات
المالية
أو فشلها الفني أو أن يمس أحد ابنتها أو عائلتها بسوء.
وتابعت أنه بالرغم من تعدد زيجاتها، إلا أنه لم يكن هناك اختيار واحد صحيح سوى والد ابنتها "روتانا"، أما بقية الخيارات، فلم تكن موفقة، وأن هناك من منحها الماديات، وهناك من منحها الحفلات، وبعضهم منحها الحب، لكن لم يكن بينهم من تستطيع الاعتماد عليه بشكل
كامل
.
وأوضحت أنها عاشت طوال الوقت سندا لنفسها دون حاجة لرجل، وذلك لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، بقدر ما يعود إلى تلك الخيارات الخاطئة.
وأكدت خلال اللقاء أنها لا تعيش استقرارا نفسيا ولا عاطفيا، وأنها مريضة وتخضع للعلاج منذ 35 سنة، بسبب التمثيل والشهرة والرغبة في النجاح والحصول على المال.(القدس العربي)
مواضيع ذات صلة
"متزوج ولديه أطفال ويحاول التواصل معي".. موقف محرج للاعب أرسنال بسبب نجمة شهيرة
Lebanon 24
"متزوج ولديه أطفال ويحاول التواصل معي".. موقف محرج للاعب أرسنال بسبب نجمة شهيرة
19/03/2025 12:32:10
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
Lebanon 24
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
19/03/2025 12:32:10
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة فنانة مصرية شهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة فنانة مصرية شهيرة (صورة)
19/03/2025 12:32:10
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة نجمة Baywatch الشهيرة بطريقة مروعة! (صورة)
Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة نجمة Baywatch الشهيرة بطريقة مروعة! (صورة)
19/03/2025 12:32:10
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
Lebanon 24
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
04:58 | 2025-03-19
19/03/2025 04:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
04:00 | 2025-03-19
19/03/2025 04:00:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 12:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إلهام علي تكشف تفاصيل شخصيتها في "شارع الأعشى"
Lebanon 24
إلهام علي تكشف تفاصيل شخصيتها في "شارع الأعشى"
00:00 | 2025-03-19
19/03/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بإطلالة غريبة... مايا دياب في مرمى الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بإطلالة غريبة... مايا دياب في مرمى الانتقادات (صورة)
17:13 | 2025-03-18
18/03/2025 05:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
Lebanon 24
للبنانيين.. احذروا شراء الذهب
14:20 | 2025-03-18
18/03/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
Lebanon 24
في منزله... وفاة أحد أبرز الفنانين (صورة)
11:03 | 2025-03-18
18/03/2025 11:03:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
Lebanon 24
مذكرة بإقفال كلّ الادارات العامة بمناسبة عيد البشارة
10:41 | 2025-03-18
18/03/2025 10:41:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
Lebanon 24
بالصور... مُذيعة الـ"ال بي سي" السابقة تُغادر لبنان: إلى اللقاء القريب
07:18 | 2025-03-18
18/03/2025 07:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
Lebanon 24
ضبطته بالجرم المشهود.. شرطة طرابلس تحجز شاحنة مع سائقها!
17:09 | 2025-03-18
18/03/2025 05:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:58 | 2025-03-19
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
04:00 | 2025-03-19
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
00:53 | 2025-03-19
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:00 | 2025-03-19
إلهام علي تكشف تفاصيل شخصيتها في "شارع الأعشى"
17:13 | 2025-03-18
ظهرت بإطلالة غريبة... مايا دياب في مرمى الانتقادات (صورة)
14:35 | 2025-03-18
دينا فؤاد تردّ على انتقادات اللهجة الصعيدية
فيديو
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
Lebanon 24
نهاد الشامي إلى السينما.. فيلم برسالة إيمانية في زمن الصوم
06:30 | 2025-03-19
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
Lebanon 24
"انت مريض نفسي ".. ممثلة لبنانية شهيرة تشتم وتنفعل بشكل هستيري على رامز جلال (فيديو)
00:53 | 2025-03-19
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
19/03/2025 12:32:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24