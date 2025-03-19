تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)

أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق أنها لا تمانع في فكرة الزواج مجددا، علما انها تزوجت 12 مرة.



وأضافت في تصريحات إعلامية أنها لا تمانع في الزواج من إنسان يحترمها ويقدّرها ويحبّها، مشيرة إلى أنّ هذا الموضوع في علم الله والغيب، كما أشارت إلى أنّ أكثر ما يزعجها هو تدخّل النّاس في أمورها الشّخصيّة التي لا تخصّهم.

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وردًّا على سؤال، هل من الممكن أن تُحبّ وتتزوّج شخصًا أصغر منها، قالت إنّها فعلت ذلك بالفعل، مشيرة إلى أنّ الفرق بينهما كان عشر سنوات، لافتةً إلى أنّها باتت ترفض هذه الفكرة.



وكانت عبد الرازق قالت خلال مقابلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، إن جميع خيارتها في ما يخص الرجال كانت خاطئة.



وأضافت أن الخيانة الزوجية ضمن الأشياء التي يمكن أن تكسرها مثلها مثل الأزمات أو فشلها الفني أو أن يمس أحد ابنتها أو عائلتها بسوء.



وتابعت أنه بالرغم من تعدد زيجاتها، إلا أنه لم يكن هناك اختيار واحد صحيح سوى والد ابنتها "روتانا"، أما بقية الخيارات، فلم تكن موفقة، وأن هناك من منحها الماديات، وهناك من منحها الحفلات، وبعضهم منحها الحب، لكن لم يكن بينهم من تستطيع الاعتماد عليه بشكل .



وأوضحت أنها عاشت طوال الوقت سندا لنفسها دون حاجة لرجل، وذلك لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، بقدر ما يعود إلى تلك الخيارات الخاطئة.



وأكدت خلال اللقاء أنها لا تعيش استقرارا نفسيا ولا عاطفيا، وأنها مريضة وتخضع للعلاج منذ 35 سنة، بسبب التمثيل والشهرة والرغبة في النجاح والحصول على المال.(القدس العربي)