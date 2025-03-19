Advertisement

المرأة

تزوجت 12 مرة.. نجمة مصرية شهيرة: لا أمانع ان ارتبط مُجددا! (صورة)

Lebanon 24
19-03-2025 | 02:53
A-
A+
Doc-P-1335387-638779712541385536.jpg
Doc-P-1335387-638779712541385536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت النجمة المصرية غادة عبد الرازق أنها لا تمانع في فكرة الزواج مجددا، علما انها تزوجت 12 مرة.

وأضافت في تصريحات إعلامية أنها لا تمانع في الزواج من إنسان يحترمها ويقدّرها ويحبّها، مشيرة إلى أنّ هذا الموضوع في علم الله والغيب، كما أشارت إلى أنّ أكثر ما يزعجها هو تدخّل النّاس في أمورها الشّخصيّة التي لا تخصّهم.
Advertisement
 
 
 
 
 
وردًّا على سؤال، هل من الممكن أن تُحبّ وتتزوّج شخصًا أصغر منها، قالت إنّها فعلت ذلك بالفعل، مشيرة إلى أنّ الفرق بينهما كان عشر سنوات، لافتةً إلى أنّها باتت ترفض هذه الفكرة.

وكانت عبد الرازق قالت خلال مقابلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون"، إن جميع خيارتها في ما يخص الرجال كانت خاطئة.

وأضافت أن الخيانة الزوجية ضمن الأشياء التي يمكن أن تكسرها مثلها مثل الأزمات المالية أو فشلها الفني أو أن يمس أحد ابنتها أو عائلتها بسوء.

وتابعت أنه بالرغم من تعدد زيجاتها، إلا أنه لم يكن هناك اختيار واحد صحيح سوى والد ابنتها "روتانا"، أما بقية الخيارات، فلم تكن موفقة، وأن هناك من منحها الماديات، وهناك من منحها الحفلات، وبعضهم منحها الحب، لكن لم يكن بينهم من تستطيع الاعتماد عليه بشكل كامل.

وأوضحت أنها عاشت طوال الوقت سندا لنفسها دون حاجة لرجل، وذلك لا يعود لشعورها بأنها الأقوى، بقدر ما يعود إلى تلك الخيارات الخاطئة.

وأكدت خلال اللقاء أنها لا تعيش استقرارا نفسيا ولا عاطفيا، وأنها مريضة وتخضع للعلاج منذ 35 سنة، بسبب التمثيل والشهرة والرغبة في النجاح والحصول على المال.(القدس العربي)

مواضيع ذات صلة
"متزوج ولديه أطفال ويحاول التواصل معي".. موقف محرج للاعب أرسنال بسبب نجمة شهيرة
lebanon 24
19/03/2025 12:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وصف بلده بـ "العصفورية".. النجم السوري الشهير يُهاجم مُجددا الشرع (صورة)
lebanon 24
19/03/2025 12:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. وفاة فنانة مصرية شهيرة (صورة)
lebanon 24
19/03/2025 12:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة نجمة Baywatch الشهيرة بطريقة مروعة! (صورة)
lebanon 24
19/03/2025 12:32:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:58 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:58 | 2025-03-19
04:00 | 2025-03-19
00:53 | 2025-03-19
00:00 | 2025-03-19
17:13 | 2025-03-18
14:35 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24