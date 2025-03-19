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المرأة
بدت بنحافة مفرطة وشكلها تغيّر.. النجمة الشهيرة تُفاجئ الجميع بآخر إطلالة لها (صور)
Lebanon 24
19-03-2025
|
04:00
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خلال مشاركتها في حفل I Heart Radio Music Awards للجوائز الموسيقية، فاجأت الليدي غاغا الجمهور بشكلها المختلف والمتغيّر بعد خسارة وزنها وظهورها بنحافة مفرطة.
وأطلّت النجمة الأميركية على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير وضيق من مجموعة Stella McCartney لخريف وشتاء 2025، وجاء بتصميم هندسي عريض عند الأكتاف مع حركة الحمّالات البارزة عند منطقة الصدر، لينسدل بشكل مستقيم وضيق بتصميم الدانتيل المكشوف، وقد نسّقت معه جوارب سوداء وبدت بخصر نحيل وفي غاية النحافة.
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واعتمدت الليدي غاغا إطلالة ثانية مختلفة تماماً خلال تسلّمها جائزة iHeartRadio Innovator Award، وتألقت على المسرح بفستان
أحمر
طويل من مجموعة Alexander McQueen لخريف وشتاء 2025، وجاء بتفصيل ناعم يجمع بين الدانتيل والكشاكش عند الصدر في حركة أنيقة ولافتة، وجاء بتصميم ضيق من
الأعلى
وبأكمام واسعة مع خصر محدّد يبرز نحافتها، لينسدل من الأسفل بتنورة واسعة تصل الى حدود الأرض.
ومن الناحية الجمالية،
تركت
المغنية العالمية شعرها الأسود القصير ينسدل مع غرةّ قصيرة على وجهها، وطبّقت مكياجاً قوياً، ولكن كان بارزاً تغيّر شكلها وتأثر ملامح وجهها بالنحافة، حيث بدا وجهها ضعيفاً ومرهقاً، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، مشيرين الى أنها قد تكون اعتمدت على حقن التخسيس السائدة في الفترة الأخيرة والتي تساعد على خسارة الوزن ولكنها ترهق
الوجه
.(لها)
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