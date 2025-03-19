Advertisement

المرأة

تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها

Lebanon 24
19-03-2025 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1335453-638779790948626849.jpg
Doc-P-1335453-638779790948626849.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الذي تقوم ببطولته ويخرجه زوجها المخرج محمد سامي، احتفلت الفنانة المصرية مي عمر بتصدر مسلسلها "إش إش" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" في النصف الأول من شهر رمضان. 
Advertisement

ونشرت مي عمر عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا تُظهر تصدر المسلسل المركز الأول في قائمة المشاهدات على "شاهد" في العديد من الدول العربية والأجنبية. 

وعلّقت قائلة: "الحمد لله رب العالمين مسلسل #إش_إش إكتسسسسسسسسساح، توب 1 في اكتر من عشرين دوله في منصه شاهد، ورقم واحد على مستوي العالم في منصه شاهد، شكرا للجمهور العظيم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم دايما".

من جهته، عبر المخرج محمد سامي عن فخره بالإنجاز، حيث كتب على "إنستغرام": "رقم واحد على منصة شاهد في مصر ورقم واحد على مستوى مشاهدي شاهد في كل دول الوطن العربي والعالم، الحياة، مبسوط بالنتيجة و بأراء الجمهور العظيم اللي دايما بينجحني".

ويستمر عرض مسلسل "إش إش" في شهر رمضان الحالي، مع تصاعد أحداثه المثيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويستمر عرضه حتى نهاية شهر رمضان، وتلعب مي فيه دور "راقصة شعبية". 

وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، دينا، انتصار، وشيماء سيف.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
مي عمر تثير الجدل وتكشف معلومة عن "اش اش"
lebanon 24
19/03/2025 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنا بقدم رقاصة".. مي عمر تفجر مُفاجأة عن دورها في مسلسل "إش إش" (فيديو)
lebanon 24
19/03/2025 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تؤدي دور راقصة في الشهر الفضيل.. مي عمر ترد على انتقادات الجمهور وتوجه رسالة لزوجها
lebanon 24
19/03/2025 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. شاهدوا كيف احتفلت بطلة مسلسل "القدر" بعيد الحب (فيديو)
lebanon 24
19/03/2025 12:32:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:53 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-03-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:13 | 2025-03-18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
04:00 | 2025-03-19
02:53 | 2025-03-19
00:53 | 2025-03-19
00:00 | 2025-03-19
17:13 | 2025-03-18
14:35 | 2025-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24