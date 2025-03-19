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المرأة
تؤدي دور الراقصة.. مسلسل "إش إش" يتصدر المركز الأول وهكذا احتفلت مي عمر وزوجها
Lebanon 24
19-03-2025
|
04:58
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بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل الذي تقوم ببطولته ويخرجه زوجها المخرج محمد سامي، احتفلت الفنانة المصرية مي عمر بتصدر مسلسلها "إش إش"
قائمة
الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد" في النصف الأول من شهر رمضان.
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ونشرت مي عمر عبر حسابها على "إنستغرام" صورًا تُظهر تصدر المسلسل المركز الأول في
قائمة
المشاهدات على "شاهد" في
العديد
من الدول
العربية
والأجنبية.
وعلّقت قائلة: "الحمد لله رب العالمين مسلسل #إش_إش إكتسسسسسسسسساح، توب 1 في اكتر من عشرين دوله في منصه شاهد، ورقم واحد على مستوي العالم في منصه شاهد، شكرا للجمهور العظيم، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنكم دايما".
من جهته، عبر المخرج محمد سامي عن فخره بالإنجاز، حيث كتب على "إنستغرام": "رقم واحد على منصة شاهد في مصر ورقم واحد على مستوى مشاهدي شاهد في كل دول الوطن
العربي
والعالم، الحياة، مبسوط بالنتيجة و بأراء الجمهور العظيم اللي دايما بينجحني".
ويستمر عرض مسلسل "إش إش" في شهر رمضان
الحالي
، مع تصاعد أحداثه المثيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ويستمر عرضه حتى نهاية شهر رمضان، وتلعب مي فيه دور "راقصة شعبية".
وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، دينا، انتصار، وشيماء سيف.(إرم نيوز)
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