أسرار أحلام مع المجوهرات الفاخرة من الأحجار الكريمة

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أحلام بمجوهرات ماسية من شوبارد Chopard



تعتبر المجوهرات الماسية من أكثر الخيارات التي تفضلها أحلام، فقد ظهرت في عدة مناسبات مرتديةً مجموعة مميزة من المجوهرات الماسية من دار "شوبارد" Chopard الشهيرة. بظهورها الباهر، اختارت عقداً ضخماً بأسلوب الشوكر الذي يلتف حول العنق بشكل مميز ويبرز جمالها الفاتن، إلى جانب ساعة فاخرة وخواتم ضخمة تتناغم جميعها مع بعضها . هذا التناسق بين الماس والأناقة أضاف طابعاً ملوكياً إلى إطلالاتها، مما جعلها محط أنظار الجميع في كل ظهور. تُعد الفنانة الإماراتية أحلام واحدة من أبرز الأيقونات في عالم الموضة والمجوهرات، إذ تمتاز اختياراتها بتنوعها الفخم والجريء في الوقت ذاته. لا تقتصر إطلالات أحلام على الأزياء فقط، بل تمتد لتشمل المجوهرات التي تضيف إليها لمسة من التميز والفخامة. فكلما ظهرت، كانت مجوهراتها حديث الجميع، إذ لا تقتصر على الماس وحده، بل تتعدد الأحجار الكريمة في تصاميمها من الروبي والزمرد إلى الياقوت، مما يعكس ذوقاً راقياً وإحساساً عميقاً بالفن والرفاهية. في هذا المقال، نستعرض أبرز اختيارات المجوهرات التي ارتدتها أحلام، ونتعرف على تلك العلامات التجارية التي تميزت بتصاميمها التي تتناغم مع شخصيتها اللامعة.تعتبر المجوهرات الماسية من أكثر الخيارات التي تفضلها أحلام، فقد ظهرت في عدة مناسبات مرتديةً مجموعة مميزة من المجوهرات الماسية من دار "شوبارد" Chopard الشهيرة. بظهورها الباهر، اختارت عقداً ضخماً بأسلوب الشوكر الذي يلتف حول العنق بشكل مميز ويبرز جمالها الفاتن، إلى جانب ساعة فاخرة وخواتم ضخمة تتناغم جميعها مع بعضها . هذا التناسق بين الماس والأناقة أضاف طابعاً ملوكياً إلى إطلالاتها، مما جعلها محط أنظار الجميع في كل ظهور.



أحلام بمجوهرات من مارينا بي جولوري Marina B Jewellery



لا تكتفي أحلام بمجوهرات ماسية فقط، بل تتنوع اختياراتها لتشمل تصاميم متنوعة وأنيقة. ففي إحدى إطلالاتها، اختارت عقداً ضخماً بأسلوب الشوكر من مارينا بي جولوري Marina B Jewellery، والمصنوع بالكامل من الماس، ليزيدها تألقاً. لكن ما يميز هذه الإطلالة هو إضافة أحجار ملوّنة باللون البرتقالي، مما منحها إشراقة لافتة. هذا الاختيار يعكس جرأة أحلام في تنسيق الألوان والأحجار الكريمة بما يتماشى مع أسلوبها الفريد.





أحلام بمجوهرات من معوض Mouawad



في إحدى إطلالاتها، تألقت أحلام بمجوهرات فاخرة من دار "معوض" Mouawad، حيث تداخلت فيها الأحجار الكريمة بألوانها الفاتحة والزاهية. تضمنت هذه المجوهرات توركواز ماسياً مع أحجار الماس والزمرد الأخضر. هذا التنسيق بين الأحجار الكريمة قد أضاف عنصراً من الفخامة والرقي، وعكس ذوق أحلام الرفيع. كانت هذه المجوهرات متكاملة مع إطلالتها المبهرة، مما أكسبها جاذبية وأناقة لا مثيل لها.







أحلام بمجوهرات الأونيكس من سالم السهيبي



من بين تصاميم المجوهرات الفاخرة التي اختارتها أحلام، تميزت إطلالتها بمجوهرات تجمع بين الأناقة والحداثة من علامة "سالم السهيبي". تداخل الماس مع أحجار الأونيكس السوداء في تصميمات غاية في الفخامة، وأضفت لمسة من الرقي والتألق الذي يليق بشخصية أحلام الفاتنة. كانت المجوهرات تجسد توازناً بين الجمال والتعقيد، وعبّرت عن الذوق الرفيع الذي يميزها.





مجوهرات حيوية بأسلوب أحلام



لا تقتصر اختيارات أحلام على المجوهرات التقليدية فقط، بل تواكب أحدث صيحات الموضة بتفرد. من بين هذه الصيحات، كانت إطلالتها بأقراط الـ Earcuff أحد أبرز اختياراتها التي لاقت إعجاب جمهورها. صُمّمت الأقراط من الماس، وتميزت بتداخل الأحجار الملوّنة الزاهية مثل الأزروالزهري، مما أضاف لمسة حيوية إلى إطلالتها. هذه المجوهرات تعكس أسلوب أحلام المتجدّد والمختلف، الذي يعبّر عن شخصيتها المشرقة والمبتهجة.





أحلام بمجوهرات من الزمرد



الزمرد هو حجرها المفضل، وهذا ما يجعل مجوهرات أحلام المزينة بالزمرد جزءاً من توقيعها الخاص. تختار أحلام دائماً التصاميم التي تتضمن هذا الحجر الكريم الأخضر، الذي يعكس الفخامة والجاذبية، ويضفي على إطلالاتها طابعاً ملكياً. لا تتردد أحلام في ارتداء المجوهرات متعددة الأحجار، حيث تتداخل الألوان بطرق مبتكرة تزيد من جاذبيتها. فكل قطعة ترتديها أحلام تبرز بريقها الخاص وتخطف الأنظار أينما حلّت.





أحلام بمجوهرات من الزمرد



تُعتبر أحلام واحدة من أكثر الفنانات تألقاً في عالم المجوهرات، حيث تميزت باختيارها لأجمل التصاميم التي تجمع بين الفخامة والتجدد. من الماس إلى الزمرد، ومن مارينا بي جولوري إلى شوبارد، تظل مجوهرات أحلام شاهداً على ذوقها الرفيع وعشقها للجمال. باختياراتها الجريئة وأسلوبها الفريد، تبقى أحلام مصدر إلهام لعشاق الموضة والمجوهرات في كل أنحاء العالم. (لها)