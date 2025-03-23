عقب سحب الجنسية الكويتية منها.. نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية

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كشفت نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.وتداول رواد مقطع فيديو ظهرت فيه نهى نبيل، وهي تتحدث مع محمد الدريم، وتشكره على تسهيل إجراءات شراء منزل بالرياض، موضحة أنها أصبحت رسمياً من قاطني .وقالت نهى نبيل في الذي تم تداوله على نطاق واسع: "أخي محمد كنت حايسة بروحي سهل لي كل شيء حتى شريت بيت"، وعلى المقطع كتبت: "رسمياً من سكان الرياض".