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المرأة
عقب سحب الجنسية الكويتية منها.. نهى نبيل تنتقل للعيش في السعودية
Lebanon 24
23-03-2025
|
15:44
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كشفت
الاعلامية
نهى نبيل كواليس انتقالها إلى العاصمة
السعودية
الرياض، بعد شراء منزل هناك عقب سحب الجنسية الكويتية منها.
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وتداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
مقطع فيديو ظهرت فيه نهى نبيل، وهي تتحدث مع محمد الدريم، وتشكره على تسهيل إجراءات شراء منزل بالرياض، موضحة أنها أصبحت رسمياً من قاطني
المملكة
العربية
السعودية
.
وقالت نهى نبيل في
الفيديو
الذي تم تداوله على نطاق واسع: "أخي محمد كنت حايسة بروحي سهل لي كل شيء حتى شريت بيت"، وعلى المقطع كتبت: "رسمياً من سكان الرياض".
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