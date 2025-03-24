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المرأة
تارا عماد تتحدث عن علاقتها بوالدها "ملوش دور في حياتي"
Lebanon 24
24-03-2025
|
03:32
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خلال حلول تارا عماد ضيفة على برنامج "AB Talks" الذي يقدمه أنس بوخش، تناولت الحلقة مواضيع شخصية عديدة، أبرزها علاقتها بوالدتها وتأثير فقدانها، بالإضافة إلى العلاقة الضعيفة مع والدها بعد انفصالهما منذ سنوات طويلة.
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وخلال الحلقة، أشارت تارا إلى أن العلاقة السطحية مع والدها مريحة لها، مؤكدةً مسامحتها له، مضيفة: "مش عارفة بعدين هندم ولا لا.. وممكن الناس تشوفني شريرة.. لو غيرت رأيي في
المستقبل
خير لو مغيرتوش بردو خير".
في سياق آخر، أوضحت تارا التي تشارك في الموسم الرمضاني 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" أن شخصيتها "جوهرة" ستشهد تطورًا كبيرًا مقارنةً بالموسم الأول، مما سيجعل الجمهور يتفاعل معها بشكل أكبر.
يُذكر أن مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات "ألف
ليلة
وليلة"، ويضم نخبة من النجوم، بينهم ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، وهنادي مهنا.
كما أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في رمضان 2024، مما زاد من
حماس
الجمهور لمتابعة الجزء الثاني وتطورات الأحداث فيه. (et بالعربي)
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