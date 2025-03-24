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المرأة
"عضت حارس أمن وأهانته".. تجريد ملكة جمال من لقبها! (صورة)
Lebanon 24
24-03-2025
|
10:19
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أُدينت
ملكة
جمال اسكتلندا السابقة، لوسي تومسون، بعد اعتدائها على اثنين من حراس الأمن خلال حدث للرجبي في إدنبرة، حيث قامت بعضّ أحدهم وتوجيه إهانات عنصرية إليه.
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وأصبحت تومسون، البالغة من العمر 26 عامًا،
محور
فضيحة بعد أن صرخت "هل تعرف من أنا؟" أثناء مهاجمتها للحراس، كما تفاخرَت بثروتها. وانتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر طردها وشقيقتها من
الحفل
.
وأفاد الحارس أندرو أوكباجي، الذي تعرض للاعتداء، بأن تومسون كانت مخمورة وقاومت بشدة أثناء طردها، حيث قامت بعضّه على يده واستخدمت ضده لغة عنصرية صادمة.
ورفضت
المحكمة
رواية تومسون التي زعمت أنها كانت تدافع عن نفسها، وأدانها
القاضي
بتهم الاعتداء والإساءة العنصرية. وبعد محاكمة استمرت يومين، فُرضت عليها غرامة قدرها 790 جنيهًا إسترلينيًا، كما جُرّدت من لقب
ملكة
جمال اسكتلندا.
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