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المرأة

أمينة خليل تنهار بعد التحرّش بنجلها!

Lebanon 24
24-03-2025 | 17:00
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حملت الحلقة الثامنة من مسلسل لام شمسية تطورات جديدة، حيث اكتشفت (أمينة خليل) أن يوسف تعرض لنفس اللعبة السرية التي كان يمارسها وسام، مما أثبت صحة شكوكها السابقة.  

توجهت نيللي إلى الأخصائية الاجتماعية في المدرسة، التي نصحتها بالتقرب من ابنها ياسين وإخبار هبة والدة يوسف بالحقيقة، إضافة إلى بدء العلاج النفسي له. نفذت نيللي النصيحة، وانتقل يوسف للعيش مع والدته التي بدأت البحث عن مختص لعلاجه.  
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على صعيد آخر، اكتشف (أحمد السعدني) أن (ثراء جبيل) خدعته بشأن عائلتها، إذ لم يكونوا مقيمين في دبي كما زعمت، وإنما في مصر، مما أصابه بالصدمة.  

حاولت نيللي كشف تفاصيل اللعبة السرية من خلال حديثها مع ياسين، الذي أكد أن يوسف كان يمنحه "نجمة سحرية" بعد كل مرة يلعبان فيها، وهو ما كان يفعله وسام سابقًا، مما زاد من شكوكها حول تعرض ابنها للتحرش.  

بدأ يوسف جلساته مع الطبيب النفسي، الذي يجسد دوره (علي قاسم)، حيث اعترف بمشاعره المتضاربة من غضب وخوف وإحراج ووحدة. كما كشف أنه تعرض لتحرش من شخص طلب منه إبقاء الأمر سرًا، لكنه لم يذكر هويته. أكد الطبيب أن يوسف لم يكن مخطئًا، ونصحه بمصارحة والديه.  

في نهاية الحلقة، أخبرت (آسيل عمران) نيللي بانهيار أن شكوكها كانت صحيحة، بينما صُدم (أحمد السعدني) عندما اكتشف أن ابنه تعرض بالفعل للتحرش، مما ينذر بتطورات درامية قوية في الحلقات المقبلة، خاصة فيما يتعلق برد فعله تجاه وسام. (فوشيا)
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