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المرأة
بتهمة السرقة.. القبض على ياسمين عبد العزيز!
Lebanon 24
25-03-2025
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شهدت الحلقة 23 من مسلسل "وتقابل حبيب" تطورات درامية مثيرة، حيث تعرضت "بسنت أبو باشا" للإغماء المفاجئ بعد زفافها على "محمود ياسين جونيور". وبعد استدعاء الطبيب، تبيّن أنها تناولت مادة مهدئة تسببت في هبوط حاد بالدورة الدموية، ما أثار شكوك "محمود ياسين جونيور"، خاصة بعد تذكره أن "منة عرفة" قدمت لها عصيرًا خلال الحفل. عند مواجهتها، نفت "منة عرفة" أي تورط، مؤكدة أنها تحبه ولن تؤذي "بسنت أبو باشا".
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على الجانب الآخر، حرضت "نيكول سابا" زوجها "خالد سليم" ضد شقيقه "كريم فهمي"، مقترحة عرقلة صفقة تجارية كبيرة، مما قد يوقع "كريم فهمي" في أزمة مالية بسبب شرط جزائي ضخم. وازدادت التوترات بين الشقيقين بسبب دعم "كريم فهمي" لـ"ياسمين عبد العزيز" خلال حفل الزفاف، ما أغضب "خالد سليم" ووالدتهما "أنوشكا".
في تطور مفاجئ، تم القبض على "ياسمين عبد العزيز" بتهمة السرقة، ما زاد من تعقيد الأحداث وترقب المشاهدين لما سيحدث في الحلقات المقبلة. (فوشيا)
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