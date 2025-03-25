نجمة تحرم من العودة إلى سوريا.. لهذا السبب!

فاجأت مرح جبر الجمهور بتصريحاتها الجريئة التي كشفت فيها أن إقامتها خارج في السنوات الماضية كانت بسبب دورها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض في رمضان الماضي.

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وأوضحت الممثلة في مقابلة تلفزيونية أنها لم تتمكن من العودة إلى إلا بعد سقوط النظام، حيث كان دورها في المسلسل يشكل عقبة أمام عودتها للوطن في الفترة السابقة.



وأشارت جبر إلى أن سامر رضوان عرض عليها دور الصحفية "ماريا"، وأخبرها بأنها قد تواجه صعوبة في العودة إلى بعد عرض المسلسل. ورغم التي شعرت بها، قررت المشاركة بعد قراءة الدور والتشاور مع محيطها الذين شجعوها على الموافقة.



وتحدثت عن الخوف الذي عاشت فيه بعد عرض المسلسل، ليس فقط على نفسها ولكن على أفراد من عائلتها الذين ظلوا في في تلك الفترة. (لها)