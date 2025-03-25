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المرأة

نجمة تحرم من العودة إلى سوريا.. لهذا السبب!

Lebanon 24
25-03-2025 | 17:00
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فاجأت النجمة السورية مرح جبر الجمهور بتصريحاتها الجريئة التي كشفت فيها أن إقامتها خارج سوريا في السنوات الماضية كانت بسبب دورها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" الذي عرض في رمضان الماضي.
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وأوضحت الممثلة السورية في مقابلة تلفزيونية أنها لم تتمكن من العودة إلى دمشق إلا بعد سقوط النظام، حيث كان دورها في المسلسل يشكل عقبة أمام عودتها للوطن في الفترة السابقة.

وأشارت جبر إلى أن الكاتب سامر رضوان عرض عليها دور الصحفية "ماريا"، وأخبرها بأنها قد تواجه صعوبة في العودة إلى سوريا بعد عرض المسلسل. ورغم المخاوف التي شعرت بها، قررت المشاركة بعد قراءة الدور والتشاور مع محيطها الذين شجعوها على الموافقة.

وتحدثت عن الخوف الذي عاشت فيه بعد عرض المسلسل، ليس فقط على نفسها ولكن على أفراد من عائلتها الذين ظلوا في سوريا في تلك الفترة. (لها)
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