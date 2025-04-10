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المرأة

فنانة خضعت لعملية تجميلية.. هكذا بدت بعد شفط "اللغلوغ" (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2025 | 09:41
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 شاركت الممثلة السعودية ميلا الزهراني مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات" مقطع فيديو، استعرضت فيه جمالها بعد إجرائها عملية تجميلية حديثة. وعبرت ميلا عن سعادتها بالنتائج التي حققتها من خلال العملية التي خضعت لها مؤخرًا.
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قبل إجراء العملية، نشرت ميلا عدة مقاطع عبر منصاتها الاجتماعية، تحدثت فيها عن استعداداتها لعملية شفط دهون الذقن المزدوجة، المعروفة بـ "اللغلوغ". وأوضحت أنها قررت الخضوع لهذه العملية بسبب زيادة الوزن التي لاحظتها مؤخرًا، ما أثر على ملامح فكها وأدى إلى اختفاء حدود الفك، مما جعل شكلها الجانبي في الصور غير مرضٍ بالنسبة لها.


في الفيديو، شرحت ميلا تفاصيل العملية التي أجرتها، معبرة عن سعادتها بالنتيجة التي حققتها، وأكدت أنها حصلت على المظهر الذي كانت تتمنى الوصول إليه. كما أشارت إلى أن العملية جرت قبل بدء تصوير مشروعها الفني الجديد في منتصف نيسان 2025، والذي لم تكشف عن تفاصيله بعد.
 
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