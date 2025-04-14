مبالغ مذهلة.. كم بلغت قيمة ما ارتدته نارين بيوتي في عرسها؟

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لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تكتظ بصور وفيديوهات حفل صانعة المحتوى نارين ، المعروفة بـ"نارين بيوتي"، على رجل الأعمال سامو، الذي أُقيم مساء السبت في أحد فنادق الفجيرة. هذا الزفاف الذي وصفه رواد السوشال بأنه من أفخم الأعراس التي شهدتها الفترة الأخيرة، جذب الأنظار ليس فقط بسبب الأجواء الفاخرة، بل أيضًا بسبب تكلفة الحفل الباهظة وإطلالة نارين الاستثنائية.اختارت نارين فستان زفاف فاخر من اللبناني ، والذي نسّقته مع مجموعة مبهرة من المجوهرات الماسية الراقية. ورغم أن التكلفة الإجمالية لإطلالتها لم تُعلن بشكل رسمي، إلا أن الأرقام المتداولة تشير إلى مبالغ مذهلة.أما المفاجأة الكبرى، فكانت في الخاتم الذي قدمه لها زوجها رامي سامو. فقد اختار خاتمًا نادرًا من الألماس من دار المجوهرات BVLGARI. وعندما قدم الهدية لنارين، قال لها: "كنتِ تريدين أزرق، وأنا جبتلك هدية ليكون خاتم زواج جديد لكِ". وقد قدرت مصادر سعر الخاتم بين 6 و10 دولار أميركي، مما يجعله واحدًا من أغلى مجوهرات حفلات الزفاف على الإطلاق.وبحسب ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، احتل خاتم نارين المرتبة 18 ضمن قائمة أغلى المجوهرات في العالم، بفضل نُدرته. فالألماس الأزرق يُعد من الأحجار النادرة والفاخرة، ويُقال إنه يتجاوز سعر القيراط الواحد 1.5 مليون دولار. ويمثل هذا النوع من الألماس رمزًا للحب والثروة والهيبة، ما يجعله هدية تتجاوز حدود الفخامة.أما فستان الزفاف الذي اختارته نارين، فقد جاء من مجموعة صعب لخريف 2024، ويتميز بتفاصيل غنية من الفاخر والتطريز البارز. ويُقدّر سعر الفستان بنحو 95 ألف دولار أميركي. في حين اختارت نارين البساطة في حفل عقد قرانها، حيث ارتدت فستانًا من دانتيل ناعم من علامة Of Cb House بسعر لم يتجاوز 120 دولارًا أميركيًا. (فوشيا)