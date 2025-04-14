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المرأة

مبالغ مذهلة.. كم بلغت قيمة ما ارتدته نارين بيوتي في عرسها؟

Lebanon 24
14-04-2025 | 16:00
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لا تزال منصات التواصل الاجتماعي تكتظ بصور وفيديوهات حفل زفاف صانعة المحتوى نارين عمارة، المعروفة بـ"نارين بيوتي"، على رجل الأعمال رامي سامو، الذي أُقيم مساء السبت في أحد فنادق الفجيرة. هذا الزفاف الذي وصفه رواد السوشال ميديا بأنه من أفخم الأعراس التي شهدتها الفترة الأخيرة، جذب الأنظار ليس فقط بسبب الأجواء الفاخرة، بل أيضًا بسبب تكلفة الحفل الباهظة وإطلالة نارين الاستثنائية.
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اختارت نارين فستان زفاف فاخر من توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، والذي نسّقته مع مجموعة مبهرة من المجوهرات الماسية الراقية. ورغم أن التكلفة الإجمالية لإطلالتها لم تُعلن بشكل رسمي، إلا أن الأرقام المتداولة تشير إلى مبالغ مذهلة.

أما المفاجأة الكبرى، فكانت في الخاتم الذي قدمه لها زوجها رامي سامو. فقد اختار خاتمًا نادرًا من الألماس الأزرق من دار المجوهرات الإيطالية BVLGARI. وعندما قدم الهدية لنارين، قال لها: "كنتِ تريدين ألماس أزرق، وأنا جبتلك هدية ليكون خاتم زواج جديد لكِ". وقد قدرت مصادر سعر الخاتم بين 6 و10 ملايين دولار أميركي، مما يجعله واحدًا من أغلى مجوهرات حفلات الزفاف على الإطلاق.

وبحسب ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، احتل خاتم نارين المرتبة 18 ضمن قائمة أغلى المجوهرات في العالم، بفضل نُدرته. فالألماس الأزرق يُعد من الأحجار النادرة والفاخرة، ويُقال إنه يتجاوز سعر القيراط الواحد 1.5 مليون دولار. ويمثل هذا النوع من الألماس رمزًا للحب والثروة والهيبة، ما يجعله هدية تتجاوز حدود الفخامة.

أما فستان الزفاف الذي اختارته نارين، فقد جاء من مجموعة إيلي صعب لخريف 2024، ويتميز بتفاصيل غنية من الدانتيل الفاخر والتطريز البارز. ويُقدّر سعر الفستان بنحو 95 ألف دولار أميركي. في حين اختارت نارين البساطة في حفل عقد قرانها، حيث ارتدت فستانًا من دانتيل ناعم من علامة Of Cb House بسعر لم يتجاوز 120 دولارًا أميركيًا. (فوشيا)
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