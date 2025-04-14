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المرأة

وشم باللغة العربية على يد جورجينا يُثير الجدل.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
14-04-2025 | 14:09
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كشفت جورجينا رودريغيز شريكة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن وشم جديد كتبته باللغة العربية على يدها.
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ونشرت رودريغيز على تطبيق إنستغرام صورة ليدها وظهر الوشم مكتوبا باللغة العربية ": "وابعد عنا الشر آمين ".

وأثار الوشم ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصورة جورجينا وهي تمسك حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي تزيّنت بخاتم ماسي ضخم وساعة مرصعة بالألماس، فيما بدا الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها.

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