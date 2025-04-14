وشم باللغة العربية على يد جورجينا يُثير الجدل.. شاهدوا الصورة

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ونشرت على تطبيق إنستغرام صورة ليدها وظهر الوشم مكتوبا باللغة العربية ": "وابعد عنا الشر آمين ".وأثار الوشم ردود فعل كبيرة على .وأظهرت الصورة وهي تمسك حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي تزيّنت بخاتم ضخم وساعة مرصعة بالألماس، فيما بدا الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها.