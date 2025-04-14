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المرأة
وشم باللغة العربية على يد جورجينا يُثير الجدل.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
14-04-2025
|
14:09
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كشفت
جورجينا رودريغيز
شريكة اللاعب
البرتغالي كريستيانو رونالدو
، عن وشم جديد كتبته باللغة
العربية
على يدها.
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ونشرت
رودريغيز
على تطبيق إنستغرام صورة ليدها وظهر الوشم مكتوبا باللغة العربية ": "وابعد عنا الشر آمين ".
وأثار الوشم ردود فعل كبيرة على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأظهرت الصورة
جورجينا
وهي تمسك حقيبة بنية فاخرة بيدها اليسرى، التي تزيّنت بخاتم
ماسي
ضخم وساعة مرصعة بالألماس، فيما بدا الوشم العربي واضحًا أسفل معصمها.
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