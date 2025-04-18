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المرأة
من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها
Lebanon 24
18-04-2025
|
06:09
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نشرت الإعلاميّة في الـ"أم تي في"
ديانا فاخوري
صورة جديدة وهي برفقة إبنها
دانيال
.
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وكانت
ديانا
داخل السيارة مع نجلها، وقالت تعليقاً على الصورة: "يُريد البقاء مع والدته". (رصد
لبنان
24)
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