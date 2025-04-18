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المرأة

من داخل السيارة... إعلاميّة الـ"أم تي في" تنشر صورة جديدة برفقة إبنها

Lebanon 24
18-04-2025 | 06:09
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نشرت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" ديانا فاخوري صورة جديدة وهي برفقة إبنها دانيال.
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وكانت ديانا داخل السيارة مع نجلها، وقالت تعليقاً على الصورة: "يُريد البقاء مع والدته". (رصد لبنان 24)
 
 
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