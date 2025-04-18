نشرت الإعلاميّة في الـ"أم تي في" صورة جديدة وهي برفقة إبنها .

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وكانت داخل السيارة مع نجلها، وقالت تعليقاً على الصورة: "يُريد البقاء مع والدته". (رصد 24)