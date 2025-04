أنجلينا جولي تُجدد دعمها لفلسطين عبر منشور من Doctors Without Borders

Advertisement

Angelina Jolie جددت دعمها لفلسطين يوم السبت، بعدما شاركت عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام (Instagram) تقريراً صادماً من "أطباء بلا حدود" Doctors Without Borders.وجاء في التقرير أن القطاع تحول إلى "مقبرة جماعية للفلسطينيين ولكل من يساعدهم"، حيث وُثقت الانتهاكات المتصاعدة في غزة (Gaza Strip) من خلال القصف الجوي والبري والبحري، بالإضافة إلى التهجير القسري ومنع وصول المساعدات الأساسية.وأكد التقرير أن هذه الهجمات الإسرائيلية تشكل تهديداً مباشراً لحياة العاملين في مجال الإغاثة والرعاية الصحية، داعياً السلطات الإسرائيلية إلى رفع الحصار "اللا إنساني والقاتل" على غزة فوراً، وحماية أرواح والفرق الطبية والإغاثية. واختتم المنشور بالتعبير عن أمل في عودة وقف إطلاق النار في أقرب وقت.وعلى الصعيد الشخصي، تعيش أنجلينا مرحلة صعبة حيث كشفت مصادر لموقع RadarOnline.com أنها تمرّ حالياً بما يُعرف بـ" العشّ الفارغ" (Empty Nest Syndrome) بعد أن بدأ أولادها بالابتعاد عنها تدريجياً.وكانت أنجلينا قد منحت شقتها في (New York City) لأحد أولادها الثلاثة، لتتحوّل إلى مقرّ مؤقت لباقي أولادها عندما يزورون المدينة، لكنها شعرت بالخذلان بعدما رفض أحد أولادها مقابلتها.وذكر المصدر: "حاولت أن تضحك على الأمر، لكنها شعرت بطعنة في قلبها. لقد كانت لحظة مؤلمة وتذكير صارخ بأنها لم تعد مركز عالم أولادها".وتابع المصدر قائلاً: "أنجلينا تتمنى لو الانتقال مع جميع أولادها إلى نيويورك وتستأجر منزلاً كبيراً يجمعهم من جديد، لكنها لن تتمكن من ذلك قبل مرور عامين، حتى يبلغ التوأم نوكس (Knox) وفيفيان (Vivienne) سن الـ18".وبحسب المصدر، فإن أنجلينا تشعر حالياً بالعزلة الشديدة، وتكافح للتأقلم مع هذا الجذري في حياتها، خصوصاً أن أولادها أصبحوا أكثر استقلالية، ومعظمهم انتقل للعيش بعيداً أو يستعد للقيام بهذه الخطوة.واختتم المصدر حديثه قائلاً: "أنجلينا لم تتعامل مع هذا الوضع بشكل جيد. أولادها باتوا يقضون وقتاً أطول خارج المنزل، وهي تشعر بوحدة قاتلة. فهي كرّست حياتها لهم بالكامل، والآن بعدما لم يعودوا بحاجة إليها كما في السابق، باتت تشعر بالضياع". (et بالعربي)