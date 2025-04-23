لوسي: أغلب مسلسلات رمضان فيها تجاوزات

أكدت الفنانة لوسي
أن أغلب الأعمال الفنية التي عُرضت في رمضان
الماضي فيها تجاوزات وتستحق الهجوم والانتقادات، مشيرةً الى أنها في أي عمل فني تشارك فيه تقدّم كل أحاسيسها، وهو ما تحقق في مسلسل "فهد البطل
"، الذي عُرض في رمضا)ن الماضي وقام ببطولته الفنان أحمد العوضي
.
وقالت لوسي في إحدى الندوات الصحافية: "أنا شخصية حامية
وأحب عملي كثيراً وأن أقدم الشخصية كما يراها المخرج وأتصورها وغيورة على عملي جداً". وأضافت: "هذا ما واجهته في مسلسل "فهد البطل" الذي يعد من الأعمال المهمة والتي قدّمت دراما مختلفة ولاقت إعجاب الجمهور، لكن هذا أيضاً لم يخلُ من بعض الانتقادات، وأرى أن كلاً منهم له رؤيته في أي عمل فني".
وكشفت لوسي أن 85 في المئة من مسلسلات رمضان هذا العام تحمل الكثير من التجاوزات، ولا بد من احترام عقلية الجمهور، قائلةً: "على صنّاع الدراما أن يقدموا أعمالاً تحترم عقلية المشاهد ولا تحمل الكثير من التجاوزات كالتي نراها في معظم الأعمال الفنية". وأضافت: "على الجمهور أيضاً أن ينتقد الأعمال الفنية باحترام، ومن دون أن يتجاوز حق العمل الفني أو الممثل".
وعن رأيها
في مسلسل "لام شمسية" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وقام ببطولته الفنانون
: أمينة خليل
ومحمد شاهين
وأحمد السعدني، قالت لوسى: "هذا الأمر يشير الى قضية في غاية الأهمية، وهنا يجب أن أؤكد أن دور الفن أيضاً هو مناقشة
قضايا اجتماعية شائكة ومهمة وإلقاء الضوء
عليها، وأتمنى أن نشاهد المزيد من الأعمال الفنية المهمة".
وأضافت: "مسلسل "لام شمسية" تعمّق في مناقشة قضية التحرش بالأطفال، وهذا يساهم في توعية المُشاهد والأسر المصرية
التي يجب أن تربّي أولادها على ما طرحه العمل وتوعيتهم، وهو ما كنت أفعله مع ابني
حيث حذّرته كثيراً من التفاصيل". (لها)