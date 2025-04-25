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المرأة
عثر على مخدرات في منزلها... هذا جديد قضية توقيف احدى المذيعات
Lebanon 24
25-04-2025
|
01:00
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أعلنت
النيابة
المصرية
تفاصيل جديدة عن واقعة
القبض
على المذيعة المصرية
سارة خليفة
المتورطة بحيازة مخدرات، وكشفت أن التحريات أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلاً عصابياً لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، مؤكدة أنه تم ضبط 4 منهم، وجرى ملاحقة 3 آخرين.
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كما أضافت أنه ضُبط بحوزة المتهمين كميات ضخمة من
جوهر
الحشيش الاصطناعي، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
جاء هذا بعدما ذكرت التحريات من قبل أن المذيعة حاصلة على الشهادة
الابتدائية
فقط، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك عملت في المجال الإعلامي وقدمت عدة برامج تلفزيونية بفضائيات عدة داخل وخارج مصر.
وكشفت المعلومات أن المذيعة كانت تتشارك في تجارة المخدرات مع آخرين يجري حاليا حصرهم وتحديد أسمائهم، تمهيدا للقبض عليهم، كما كانت تساعد في شراء المخدرات من خارج مصر وإعادة تصنيعها وتخليقها في البلاد، وبيعها بعد ذلك.
ونجحت المذيعة بعلاقاتها في شراء آلات ومعدات تصنيع المخدرات من الخارج، وتحويل شقتها إلى معمل ومركز للتصنيع بالمشاركة مع سيدة أخرى من إحدى المحافظات الساحلية.
من جانبها، تبرأت
نقابة
الإعلاميين من المذيعة، وأكدت في بيان رسمي أنها منتحلة صفة وليست إعلامية. (العربية)
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