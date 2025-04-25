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المرأة

لعنة شاكيرا تلاحق حبيبها السابق

Lebanon 24
25-04-2025 | 04:30
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم برشلونة والمنتخب الإسباني السابق جيرارد بيكيه انفصل عن صديقته كلارا شيا بعد علاقة ثلاث سنوات في ظل أنباء عن أن الخيانة كانت سبب الانفصال.
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ويبدو أن لعنة شاكيرا مازالت تلاحق بيكيه ووفقا للصحفية أدرينا دورونسورو خلال ظهورها في برنامج Vamos a ver، أن العلاقة بين بيكيه (38 عاما) وشيا (26 عاما) قد انتهت بالفعل مشيرة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود طرف ثالث لكن التفاصيل ما زالت غامضة.

وقالت دورونسورو: "لدي تأكيد أن جيرارد بيكيه وكلارا شيا قد انفصلا وأعمل حاليا على التحقق من الأسباب فقد سمعت أن هناك أطرافا أخرى متورطة ولكن لم يتضح شيء بشكل نهائي حتى الآن".
 
ووفقا لمصادر مطلعة لم تعلق شيا أو بيكيه رسميا على الموضوع حتى اللحظة كما لم يؤكد ما إذا كانت صور بيكيه الأخيرة في ميامي برفقة امرأة مجهولة حمراء الشعر قد لعبت دورا في الانفصال. (روسيا اليوم) 
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