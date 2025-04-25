لعنة شاكيرا تلاحق حبيبها السابق

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن نجم والمنتخب الإسباني السابق انفصل عن صديقته بعد علاقة ثلاث سنوات في ظل أنباء عن أن الخيانة كانت سبب .

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ويبدو أن لعنة مازالت تلاحق ووفقا للصحفية أدرينا دورونسورو خلال ظهورها في برنامج Vamos a ver، أن العلاقة بين بيكيه (38 عاما) وشيا (26 عاما) قد بالفعل مشيرة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بوجود لكن التفاصيل ما زالت غامضة.



وقالت دورونسورو: "لدي تأكيد أن بيكيه وكلارا شيا قد انفصلا وأعمل حاليا على التحقق من الأسباب فقد سمعت أن هناك أطرافا أخرى متورطة ولكن لم يتضح شيء بشكل نهائي حتى الآن".

ووفقا لمصادر مطلعة لم تعلق شيا أو بيكيه رسميا على الموضوع حتى اللحظة كما لم يؤكد ما إذا كانت صور بيكيه الأخيرة في ميامي برفقة امرأة مجهولة حمراء الشعر قد لعبت دورا في الانفصال. (روسيا اليوم)