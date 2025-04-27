Advertisement

المرأة

جينيفير لوبيز تخطف الانظار بفستان ساتان وتوربان

Lebanon 24
27-04-2025 | 14:46
A-
A+
Doc-P-1352679-638813874557552904.jpg
Doc-P-1352679-638813874557552904.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز صورًا حديثة عبر حسابها على إنستغرام، خطفت بها الأنظار بإطلالة مستوحاة من الأسلوب الشرقي الراقي، حيث مزجت بين البساطة والفخامة بطريقة أنثوية ناعمة تليق بها.

اختارت لوبيز فستانًا طويلًا من قماش الساتان الناعم، صُمّم بأسلوب القميص مع أزرار تمتد من الأعلى حتى الأسفل، باللون الزهري الباستيلي الهادئ، وهو من توقيع دار الأزياء الراقية سكياباريللي Schiaparelli التصميم انسدل بنعومة على قوامها، مانحًا الإطلالة طابعًا مريحًا وراقٍ في آنٍ معًا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحلام تخطف الانظار بفستان ذهبي وبتوقيع لبناني
lebanon 24
28/04/2025 06:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفستان الابيض.. كاريس بشار تخطف الانظار بجمالها الساحر
lebanon 24
28/04/2025 06:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ببدلة وردية ضيقة.. جينيفر لوبيز تخطف الأنظار في سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
lebanon 24
28/04/2025 06:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
ابنة جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بإطلالتها.. فهل تشبه والدتها؟ (صور)
lebanon 24
28/04/2025 06:36:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
23:00 | 2025-04-27
10:33 | 2025-04-27
08:52 | 2025-04-27
07:13 | 2025-04-27
06:11 | 2025-04-27
04:16 | 2025-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24