جينيفير لوبيز تخطف الانظار بفستان ساتان وتوربان

نشرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز صورًا حديثة عبر حسابها على إنستغرام، خطفت بها الأنظار بإطلالة مستوحاة من الأسلوب الشرقي الراقي، حيث مزجت بين البساطة والفخامة بطريقة أنثوية ناعمة تليق بها.



اختارت لوبيز فستانًا طويلًا من قماش الناعم، صُمّم بأسلوب القميص مع أزرار تمتد من الأعلى حتى الأسفل، باللون الزهري الباستيلي الهادئ، وهو من توقيع دار الأزياء الراقية سكياباريللي Schiaparelli التصميم انسدل بنعومة على قوامها، مانحًا الإطلالة طابعًا مريحًا وراقٍ في آنٍ معًا.

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