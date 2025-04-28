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المرأة

مغنية شهيرة تستعد للدخول إلى عالم السينما.. تعرفوا عليها!

Lebanon 24
28-04-2025 | 14:00
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بعد مسيرة ناجحة في عالم الغناء، تعتزم الفنانة المغربية سلمى رشيد دخول عالم السينما من خلال مشاركتها في أول فيلم سينمائي تونسي مغربي بعنوان "موال"، حيث ستجمعها البطولة مع الفنان التونسي نوردو.
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وقد عبرت سلمى عن حماستها لهذه التجربة الجديدة، مشيرة إلى أن الفيلم يعد الأول من نوعه في التعاون بين تونس والمغرب. وتعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث يعكس دورها في الفيلم تحديًا جديدًا لها بعيدًا عن شخصيتها الحقيقية. (فوشيا)
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