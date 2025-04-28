مغنية شهيرة تستعد للدخول إلى عالم السينما.. تعرفوا عليها!

بعد مسيرة ناجحة في عالم الغناء، تعتزم الفنانة المغربية دخول عالم السينما من خلال مشاركتها في أول فيلم سينمائي مغربي بعنوان "موال"، حيث ستجمعها البطولة مع الفنان نوردو.

Advertisement

وقد عبرت سلمى عن حماستها لهذه التجربة الجديدة، مشيرة إلى أن الفيلم يعد الأول من نوعه في التعاون بين والمغرب. وتعتبر هذه المشاركة خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، حيث يعكس دورها في الفيلم تحديًا جديدًا لها بعيدًا عن شخصيتها الحقيقية. (فوشيا)