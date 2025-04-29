بعد غياب 7 سنوات.. نجمة عربية تعود لبيروت: أشعر بأنني في بيتي وبين أهلي

علّقت النجمة على تكريمها في حفل افتتاح الثامنة من "مهرجان الدولي لسينما المرأة"، حيث تم منحها الفني تقديرًا لمسيرتها السينمائية المميزة وإسهاماتها الواضحة في دعم قضايا المرأة من خلال الفن. وأكدت أنها كانت دائمًا صوتًا مؤثرًا يعكس تطلعات النساء وتجاربهن في العالم العربي.

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وعبرت عن سعادتها بالعودة إلى بيروت بعد غياب 7 سنوات، وسط أجواء مليئة بالحب والدعم من الجمهور اللبناني، حيث أكدت أن وجودها في هذا المكان يحمل لها ذكريات خاصة. وقالت: "العودة إلى بيروت بعد هذه السنوات الطويلة هي لحظة مليئة بالعواطف، بيروت دائمًا في القلب، وأشعر بأنني في وبين أهلي". وأضافت أن هذا الحب والتقدير من جمهورها اللبناني كان له أثر كبير في نفسها، مؤكدة أن هذا الدعم المتواصل يمثل مصدر قوة لها في مشوارها الفني.



وفي كلمات مؤثرة خلال حفل التكريم، قالت هند صبري: "الوقوف على هذا المسرح اليوم ليس لحظة عادية بالنسبة إليّ، أنا آتية من ، أرض عليسة التي بدأت رحلتها من هنا، من صور. نحن بنات البحر، بنات الحكاية التي كتبت بالمركب والإرادة. بالنسبة إليّ، السينما هي هذا المركب، وسيلة نعبُر بها من الألم إلى الحلم، ومن الصمت إلى الصوت".



وأضافت: "كل امرأة تبحث عن حكايتها، تستحق أن تكون خلف الكاميرا كما هي أمامها، نحن لا نمثّل فقط، بل نوثّق، نقاوم، نحلم، ونخلق مساحة نكون فيها على حقيقتنا".



وتجدر الإشارة إلى أن هند صبري ستعود قريبًا إلى تجربة المسلسلات القصيرة عبر المنصات الرقمية بعد توقيعها عقد بطولة مسلسل سيُعرض على إحدى المنصات الشهيرة في الأشهر المقبلة.