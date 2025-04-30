فستان زفاف بلقيس فتحي يتصدر المشهد.. كم بلغ سعره؟ (صور)

بعد تداول صور فستانها بشكل واسع على ، أعربت النجمة عن استغرابها من إعادة نشر فستان زفافها بعد أكثر من 9 سنوات على ارتدائه خلال حفل زفافها الذي أقيم عام 2016.وأعلنت الفنانة في بث على " " عن نيتها عرض فستان زفافها للبيع في مزاد علني، على أن يُخصص ريعه لدعم فتيات غير قادرات على شراء فساتين الزفاف.

وأشارت إلى أنها فكرت طويلًا في هذا القرار، مؤكدة رغبتها في تقديم دعم مباشر من خلال شراء عدد من الفساتين البيضاء وتقديمها لعروسات غير قادرات على تحمل تكلفتها.يذكر أن فستان زفاف تميّز بالفخامة وقد صُمم على يد المصممة عابد، واستغرق إنجازه ما يقارب 1500 ساعة، وبلغت قيمته حينها 300 ألف دولار أميركي. (لها)