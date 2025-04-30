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المرأة
فستان زفاف بلقيس فتحي يتصدر المشهد.. كم بلغ سعره؟ (صور)
Lebanon 24
30-04-2025
|
04:31
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بعد تداول صور فستانها بشكل واسع على
السوشيال ميديا
، أعربت النجمة
بلقيس فتحي
عن استغرابها من إعادة نشر فستان زفافها بعد أكثر من 9 سنوات على ارتدائه خلال حفل زفافها الذي أقيم عام 2016.
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وأعلنت الفنانة
اليمنية
في بث على "
سناب شات
" عن نيتها عرض فستان زفافها للبيع في مزاد علني، على أن يُخصص ريعه لدعم فتيات غير قادرات على شراء فساتين الزفاف.
وأشارت إلى أنها فكرت طويلًا في هذا القرار، مؤكدة رغبتها في تقديم دعم مباشر من خلال شراء عدد من الفساتين البيضاء وتقديمها لعروسات غير قادرات على تحمل تكلفتها.
يذكر أن فستان زفاف
بلقيس
تميّز بالفخامة وقد صُمم على يد المصممة
تيما
عابد، واستغرق إنجازه ما يقارب 1500 ساعة، وبلغت قيمته حينها 300 ألف دولار أميركي. (لها)
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