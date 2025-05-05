خلال حفل ضخم لنجمة عالمية.. هجوم إرهابي كاد أن يستهدف أكثر من مليوني شخص

Advertisement

وقدمت غاغا باقة من أشهر أغانيها، وتحدثت إلى جمهورها عن فترة غيابها، قائلة: "تأخرتُ لأنني كنت أتعافى… لكنني لم أختفِ. كنتُ أزداد قوة، وكنتم أنتم القوة التي دفعتني للعودة".وأضافت: "دعونا نجعل هذه الليلة تستحق الانتظار . أحببتكم قبل عشر سنوات، وأحبكم الليلة".وتزامن الحفل مع كشف شرطة ريو دي جانيرو عن إحباط مؤامرة إرهابية مشتبه بها كانت تستهدف الحفل، باستخدام قنابل بدائية ومولوتوف، مع محاولة لتجنيد قاصرين.في المقابل، أكد متحدث باسم غاغا أن فريقها لم يتلقّ أي تحذير مباشر من السلطات، وأن الإجراءات الأمنية نُفذت بالتنسيق الكامل مع ، دون تسجيل أي تهديد فعلي أثناء الحدث.