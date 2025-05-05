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المرأة

خلال حفل ضخم لنجمة عالمية.. هجوم إرهابي كاد أن يستهدف أكثر من مليوني شخص

Lebanon 24
05-05-2025 | 05:37
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عادت النجمة العالمية ليدي غاغا إلى المسرح بقوة في حفل مجاني أقيم ليلة السبت 3 أيار على شاطئ كوباكابانا الشهير في البرازيل، تحت عنوان "Mayhem on the Beach"، حيث جذبت أكثر من 2.1 مليون شخص، في رقم قياسي يُعد الأكبر من نوعه لفنانة واحدة، وفق منظمي الحفل.
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وقدمت غاغا باقة من أشهر أغانيها، وتحدثت إلى جمهورها عن فترة غيابها، قائلة: "تأخرتُ لأنني كنت أتعافى… لكنني لم أختفِ. كنتُ أزداد قوة، وكنتم أنتم القوة التي دفعتني للعودة".

وأضافت: "دعونا نجعل هذه الليلة تستحق الانتظار الطويل. أحببتكم قبل عشر سنوات، وأحبكم الليلة".

وتزامن الحفل مع كشف شرطة ريو دي جانيرو عن إحباط مؤامرة إرهابية مشتبه بها كانت تستهدف الحفل، باستخدام قنابل بدائية ومولوتوف، مع محاولة لتجنيد قاصرين.

في المقابل، أكد متحدث باسم غاغا أن فريقها لم يتلقّ أي تحذير مباشر من السلطات، وأن الإجراءات الأمنية نُفذت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية، دون تسجيل أي تهديد فعلي أثناء الحدث.
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