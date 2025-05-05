بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)

Advertisement

خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "كلام نواعم" على شاشة "MBC"، وفي إجابة على سؤال حول "سر تخفيه" في حياتها، بدأت نيكول بتأكيد أنها لا تحتفظ بأسرار، لكن تحت ضغط "الإلحاح الناعم" من مذيعات البرنامج، انهارت دموعها وأجابت بصوت متهدج: "أنا ".وأوضحت نيكول أن السبب وراء ارتدائها هذا "القناع" هو صعوبة التعامل مع الناس بشفافية تامة، مشيرة إلى أن لا أحد يراها على حقيقتها، وعندما سُئلت عمّن تثق به لترفع عنه هذا القناع، أجابت بحزم: "أنا"، في إشارة لعدم وجود شخص تثق فيه إلى هذا الحد.