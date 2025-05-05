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بكت على الهواء مباشرة.. اعتراف صريح وصادم لنيكول سابا (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2025 | 09:57
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أطلقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا اعترافًا صادمًا تفاعل معه جمهورها بشكل واسع، حين كشفت أنها تضطر للتخفي خلف "قناع زائف" في تعاملاتها.
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خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "كلام نواعم" على شاشة "MBC"، وفي إجابة على سؤال حول "سر تخفيه" في حياتها، بدأت نيكول بتأكيد أنها لا تحتفظ بأسرار، لكن تحت ضغط "الإلحاح الناعم" من مذيعات البرنامج، انهارت دموعها وأجابت بصوت متهدج: "أنا مش أنا".

وأوضحت نيكول أن السبب وراء ارتدائها هذا "القناع" هو صعوبة التعامل مع الناس بشفافية تامة، مشيرة إلى أن لا أحد يراها على حقيقتها، وعندما سُئلت عمّن تثق به لترفع عنه هذا القناع، أجابت بحزم: "أنا"، في إشارة لعدم وجود شخص تثق فيه إلى هذا الحد.

 


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