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المرأة

ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد

Lebanon 24
05-05-2025 | 23:00
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روجت الفنانة ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام، لفيلم المشروع X المقرر عرضه بدور العرض خلال أيام.
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ونشرت ياسمين صبري البوسترات الدعائية للفيلم المشروعXمعلقة: في دور العرض في مصر يوم 21 أيار، و3 حزيران في جميع دور العرض في الخليج.

وتدور أحداث فيلم «المشروع X» حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من الدول الأوروبية. (الوطن)
 
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