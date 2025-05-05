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المرأة
ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد
Lebanon 24
05-05-2025
|
23:00
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روجت الفنانة
ياسمين صبري
عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام، لفيلم المشروع X المقرر عرضه بدور
العرض
خلال أيام.
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ونشرت ياسمين صبري البوسترات الدعائية للفيلم المشروعXمعلقة: في دور العرض في مصر يوم 21 أيار، و3 حزيران في جميع دور العرض في
الخليج
.
وتدور أحداث فيلم «المشروع X» حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من
الدول الأوروبية
. (الوطن)
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