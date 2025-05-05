ياسمين صبري تشعل حماس متابعيها لفيلمها الجديد

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روجت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور أنستجرام، لفيلم المشروع X المقرر عرضه بدور خلال أيام.ونشرت ياسمين صبري البوسترات الدعائية للفيلم المشروعXمعلقة: في دور العرض في مصر يوم 21 أيار، و3 حزيران في جميع دور العرض في .وتدور أحداث فيلم «المشروع X» حول ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار في العديد من . (الوطن)