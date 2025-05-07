الورم واضح في ذراعها.. فنانة شهيرة تُصاب بسرطان الثدي

كشفت مصادر موثوقة لموقع "فوشيا"، أن الفنانة تعرضت للإصابة بسرطان الثدي منذ عدة سنوات، ما أثر على حالتها الصحية وأدى إلى ابتعادها تدريجيًا عن المسرح.

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ورغم أن الفنانة لم تعلن بشكل رسمي عن مرضها، إلا أن التورم الواضح في ذراعها اليسرى كان لافتًا للجمهور، خاصة في مسلسل "إجازة مفتوحة"، حيث حاولت إخفاءه باستخدام وشاح واسع.



وحسب ما ورد من موقع "فوشيا"، فإن الفنانة سميحة تعاني من "الوذمة اللمفاوية"، وهي حالة تورم تحدث نتيجة تجمع السوائل في الذراع بعد الخضوع للعلاج الجراحي أو الإشعاعي لسرطان الثدي.



وعلى الرغم من أن العديد من الفنانات مثل قد أعلنَّ عن إصابتهن بالسرطان، اختارت سميحة أيوب أن تبقى صامتة بشأن حالتها الصحية، في حين أن المقربين منها على دراية بتفاصيل مرضها. (فوشيا)