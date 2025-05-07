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المرأة

الورم واضح في ذراعها.. فنانة شهيرة تُصاب بسرطان الثدي

Lebanon 24
07-05-2025 | 10:31
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كشفت مصادر موثوقة لموقع "فوشيا"، أن الفنانة المصرية سميحة أيوب تعرضت للإصابة بسرطان الثدي منذ عدة سنوات، ما أثر على حالتها الصحية وأدى إلى ابتعادها تدريجيًا عن المسرح.
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ورغم أن الفنانة لم تعلن بشكل رسمي عن مرضها، إلا أن التورم الواضح في ذراعها اليسرى كان لافتًا للجمهور، خاصة في مسلسل "إجازة مفتوحة"، حيث حاولت إخفاءه باستخدام وشاح واسع.

وحسب ما ورد من موقع "فوشيا"، فإن الفنانة سميحة أيوب تعاني من "الوذمة اللمفاوية"، وهي حالة تورم تحدث نتيجة تجمع السوائل في الذراع بعد الخضوع للعلاج الجراحي أو الإشعاعي لسرطان الثدي.

وعلى الرغم من أن العديد من الفنانات مثل كندة علوش قد أعلنَّ عن إصابتهن بالسرطان، اختارت سميحة أيوب أن تبقى صامتة بشأن حالتها الصحية، في حين أن المقربين منها على دراية بتفاصيل مرضها. (فوشيا)
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