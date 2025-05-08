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فنون ومشاهير

"حبنا يستحق القتال".. باسل خياط يعترف لممثلة لبنانية "بحبه"

Lebanon 24
08-05-2025 | 10:12
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حملت الحلقة 28 من مسلسل "آسر" تطورات درامية مفصلية، أبرزها اتخاذ ناي (زينة مكي) لقرار مصيري سيغيّر مجرى حياتها، بالتزامن مع تصاعد التوتر في الكازينو مع وصول حياة (باميلا الكيك)، ما يدفع عزت (سامر المصري) إلى التحرك بعد انكشاف خيانة بعض المقربين منه.
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في أعقاب المواجهة الصادمة مع والدته، يتراجع آسر (باسل خياط) جزئيًا عن خطته الانتقامية، حرصًا على من يحب. يطلب من ناي التمسك بالحياة والخضوع للعلاج، ويذكّرها بأن حبهما يستحق القتال من أجله.
 
في خطوة جريئة، تزور حياة الكازينو لملاقاة راغب، مستعينة بآسر لحمايتها. خلال الزيارة، تلاحظ وجود وجوه جديدة في الصالة، ما يفتح باب التساؤلات حول نوايا عزت وتحركاته الأخيرة.

جابر، الذي يبدو أنه لا يزال وفيًا لآسر، يُبلغ الأخير بالتغييرات داخل الكازينو، فيما يبدأ آسر وراغب بالتخطيط لتحرك مضاد، للتعامل مع هذه التهديدات المتزايدة.

من جانبه، يعيش عزت صراعًا داخليًا بين مشاعر الندم والغضب، بعدما تأكد من تحالف آسر وراغب ضده. يتوجه لمواجهة آسر، وسط حالة من التأرجح بين التصعيد أو المصالحة، ما ينذر بجولة جديدة من الصراع. (فوشيا)
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