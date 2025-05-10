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المرأة

على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
10-05-2025 | 02:51
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انتشرت صور للفنانة المصرية ياسمين صبري عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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وأطلت ياسمين بإطلالة كاجوال وعلى طبيعتها من دون ماكياج أو فلتر.
 
 
 
 
وأكد المتابعون ان باسمين جملية مع أو بدون فلتر. ما رأيكم؟

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