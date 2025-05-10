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المرأة
على طبيعتها وبلا فلتر.. انتشار صور لياسمين صبري من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
10-05-2025
|
02:51
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انتشرت صور للفنانة
المصرية
ياسمين صبري
عبر
مواقع التواصل الاجتماعي
.
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وأطلت ياسمين بإطلالة كاجوال وعلى طبيعتها من دون ماكياج أو فلتر.
وأكد المتابعون ان باسمين جملية مع أو بدون فلتر. ما رأيكم؟
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