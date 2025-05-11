بعدما اتّهمها الفنان السوريّ في مقابلة أنّها "تتعاطى"، ردّت الممثلة السوريّة على زميلها، وقالت عبر منصة "إكس": "من اتهمني بالكذب واستهزأ ضاحكا.. هو الكاذب! أو من اتهمني بتعاطي ما لا يعرف! هو المتعاطي.. أو الصامتون جميعا على تكذيبي وشتمي هم الكاذبون، لأنهم جميعاً يعرفون الحقيقة جيدا".

Advertisement

وأضاف فواخرجي: يا لبئس كل شيء … ويا لبئس ما وصلنا إليه.. نحن الفنانين أولا".