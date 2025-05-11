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المرأة

بعدما اتّهمها بـ"التعاطي"... هكذا ردّت سلاف فواخرجي على فنان سوريّ

Lebanon 24
11-05-2025 | 08:55
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بعدما اتّهمها الفنان السوريّ عبد الحكيم قطيفان في مقابلة أنّها "تتعاطى"، ردّت الممثلة السوريّة سلاف فواخرجي على زميلها، وقالت عبر منصة "إكس": "من اتهمني بالكذب واستهزأ ضاحكا.. هو الكاذب! أو من اتهمني بتعاطي ما لا يعرف! هو المتعاطي.. أو الصامتون جميعا على تكذيبي وشتمي هم الكاذبون، لأنهم جميعاً يعرفون الحقيقة جيدا". 
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وأضاف فواخرجي: يا لبئس كل شيء … ويا لبئس ما وصلنا إليه.. نحن الفنانين أولا". 
 
 
 
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