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المرأة

بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:26
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لفتت الفنانة المكسيكية بليندا الأنظار بإطلالة آسرة على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي، حيث أبهرت الحضور بإطلالة أنيقة وجريئة سرعان ما أثارت تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد اختارت بليندا فستانًا أسود مصممًا بدقة، تميز بقصّات مفتوحة عند الخصر والظهر، مع شقوق استراتيجية وقبّازات طويلة من القماش نفسه، ما منحها حضورًا طاغيًا بين النجمات في واحدة من أرقى المناسبات السينمائية عالميًا. وحرصت على تنسيق مكياج ناعم بألوان حيادية أبرزت ملامحها بأسلوب أنيق، مع لمسة لامعة على العينين والشفاه أضافت إلى إطلالتها المزيد من التوهّج دون أن تطغى على الفستان.
 
 
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ولم يكن هذا الظهور الأول لبليندا في كان، إذ سبق أن تألقت في إطلالة حالمة خلال إحدى المناسبات السابقة، بفستان أبيض مزين بطبعات زهرية وتفاصيل فضية، نسقته مع حذاء أبيض بكعب عالٍ، عكس طابعاً أنثوياً رقيقاً.

وعلّقت بليندا على مشاركتها من خلال منشور عبر حسابها في "إنستغرام" قائلة: "صباح الخير يا كان"، مرفقة صورًا توثق لحظة وصولها إلى المهرجان. وقد حظي المنشور بآلاف التفاعلات، فيما أثنت الفنانة ماجو أغيلار على الإطلالة بتعليق: "أنيقة، راقية، متألقة… تبدين مثالية".

يُذكر أن الدورة الـ78 من مهرجان كان شهدت تحديثًا في بروتوكول اللباس، حيث فرض المنظمون قيودًا على الفساتين الشفافة أو المبالغ في ضخامتها، ما أضاف تحديات جديدة للنجوم على صعيد إطلالاتهم، إلا أن بليندا تمكنت من التميز ضمن هذه الضوابط، محتفظة ببصمتها الخاصة على السجادة الحمراء. (ارم نيوز)
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