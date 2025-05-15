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المرأة

نشرت صورة برفقتها... إليسا تنعى هذه السيّدة: صرتِ عند ربّنا

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:21
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نعت النجمة إليسا السيّدة نهاد الشامي، أبرز شاهدة على معجزة القديس شربل، من خلال منشور عبر حسابها على منصة "إكس".
وكتبت إليسا: "نهاد الشامي ما كانت امرأة عادية، كرمال هيك خصّها القديس شربل بأعجوبة بقيت لليوم شاهد على قداسته وعلى طهارتها. ما في لبناني ما شاف فيكي إم لقلو، وما في شخص قصدك حتى تصلّي معو ورديتي خايب. اليوم صرتي عند ربنا وبحضن مار شربل، ضلك اطلعي علينا من فوق وصليلنا وصلي للبنان".


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