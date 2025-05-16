نسرين طافش تتألق بفستان قصير وتستقطب الأنظار على إنستغرام

نشرت الممثلة عبر على إنستغرام صورة التقطت خلال سهرة لها، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود، وكانت تحمل حقيبة ثقيلة باللون الوردي. كما كان شعرها منسدلاً، وبدت بغاية السعادة.

Advertisement