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المرأة

نسرين طافش تتألق بفستان قصير وتستقطب الأنظار على إنستغرام

Lebanon 24
16-05-2025 | 07:00
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نشرت الممثلة نسرين طافش عبر ستوري على إنستغرام صورة التقطت خلال سهرة لها، حيث تألقت بفستان قصير باللون الأسود، وكانت تحمل حقيبة ثقيلة باللون الوردي. كما كان شعرها الطويل منسدلاً، وبدت بغاية السعادة.
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