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المرأة
غائبة منذ فترة... هل اعتزلت صفية العمري الفنّ؟
Lebanon 24
17-05-2025
|
07:08
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أكدت الفنانة
المصرية
صفية العمري
أن غيابها عن الساحة لا يعني اعتزالها، مضيفة: "أنا لم أعتزل الفن، ولا يوجد فنان يعتزل إلا عندما يموت".
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وأضافت: "تصلني سيناريوهات عبر
واتساب
، والمشاهد تُكتب ونحن نصور". (ارم نيوز)
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