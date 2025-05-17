غائبة منذ فترة... هل اعتزلت صفية العمري الفنّ؟

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أكدت الفنانة أن غيابها عن الساحة لا يعني اعتزالها، مضيفة: "أنا لم أعتزل الفن، ولا يوجد فنان يعتزل إلا عندما يموت".وأضافت: "تصلني سيناريوهات عبر ، والمشاهد تُكتب ونحن نصور". (ارم نيوز)