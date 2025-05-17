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المرأة

غائبة منذ فترة... هل اعتزلت صفية العمري الفنّ؟

Lebanon 24
17-05-2025 | 07:08
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أكدت الفنانة المصرية صفية العمري أن غيابها عن الساحة لا يعني اعتزالها، مضيفة: "أنا لم أعتزل الفن، ولا يوجد فنان يعتزل إلا عندما يموت".
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وأضافت: "تصلني سيناريوهات عبر واتساب، والمشاهد تُكتب ونحن نصور". (ارم نيوز)
 
 
 
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