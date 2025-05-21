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المرأة

زيوت نباتية هي الأفضل لتعزيز نمو الرموش

Lebanon 24
21-05-2025 | 12:00
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يلعب العامل الوراثي دوراً أساسياً في الحصول على رموش طويلة وكثيفة أو رقيقة وقصيرة، أما العناية المُنتظمة بها فهي الوسيلة الوحيدة لتعزيز نموها وحمايتها من التساقط، مما يجعلها أقوى، وأطول، وأكثر كثافة.
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انتشرت في السنوات الأخيرة موضة استعمال الأمصال التي تُعزّز نمو الشعر، ولكن هل تعلمون أن هناك زيوت نباتية يمكن أن تحلّ مكان هذه الأمصال وتؤمّن عناية مثاليّة للرموش مُحفّزةً نموّها بشكل طبيعي؟
زيت الخروع
هو أحد أفضل الزيوت المُستعملة للعناية بالرموش كونه يعمل على تغذيتها ويحدّ من تكسّرها. إن تركيبته الغنيّة بالأحماض الدهنيّة والفيتامين E تسمح له بتغذيتها بعمق وجعلها أكثر قوة يوماً بعد يوم.

زيت اللوز الحلو
هو أقل شهرة من زيت الخروع في مجال تعزيز نمو الرموش ولكنه ليس أقل فعالية. يسمح زيت اللوز الحلو بتعزيز كثافة الرموش نظراً لغناه بالفيتامينات من فئة A، وB، وE بالإضافة إلى الأحماض الدهنيّة. وهو يعمل على تغذية الرموش وحمايتها من الاعتداءات الخارجيّة.

زيت جوز الهند
يتميّز بغناه بالفيتامين E وحمض اللوريك الذين يعملان على تقوية الرموش وتعزيز كثافتها ومتانتها.

يُنصح بتطبيق هذه الزيوت مساءً على رموش نظيفة وخالية من الماكياج، وذلك باستخدام فرشاة صغيرة تُستعمل لتسريح الرموش والحواجب، أو يمكن الاستعانة بقطعة قطن لهذا الغرض. يُنصح بعدم وضع كمية كبيرة من الزيت لتجنّب وصوله إلى داخل العينين، على أن يتمّ تركه طوال الليل. ويُعتبر الصبر والمُثابرة ضروريين للحصول على نتائج إيجابيّة في هذا المجال. إذ يُنصح بتطبيق الزيت الذي تختارونه بشكل يومي على الرموش لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.
وصفات طبيعيّة للعناية بالرموش
تتمتع هذه الوصفات بفعالية كبيرة في مجال العناية بالرموش. وهي تتميّز بسهولة تحضيرها وتطبيقها.

• قناع الزيوت: لتحضيره يكفي خلط ملعقة صغيرة من زيت الخروع والكمية نفسها من زيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو. يُطبّق الخليط على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة ويُترك عليها لحوالي 20 دقيقة قبل غسل الرموش بالماء الفاتر. يمكن تطبيقه مرتين أسبوعياً للاستفادة من خصائصه المُرطبّة والمقوّية للرموش.

• وصفة الشاي الأخضر: يتميّز هذا الشاي بغناه بمُضادات الأكسدة. وهو يعمل على تعزيز نمو الرموش. يكفي وضع كيس منه في كوب من الماء الساخن لحوالي خمس دقائق ثم رفعه وترك الشاي يبرد قبل تطبيقه بواسطة قطعة من القطن على الرموش مرتين أسبوعياً.

• وصفة العسل وزيت الزيتون: يتمتّع العسل بفعالية في مجال ترطيب وتغذية الرموش. يُنصح بخلط ملعقة صغيرة منه مع الكمية نفسها من زيت الزيتون وتطبيق الخليط على الرموش لحوالي 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن تطبيق هذا الخليط مرتين أسبوعياً. (العربية)
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