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المرأة

بآية قرآنية.. هكذا علّقت الإعلامية مها الصغير على طلاقها من أحمد السقا ومعلومات عن أنه طلاقهما الثالث!

Lebanon 24
22-05-2025 | 00:17
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نشرت الإعلامية المصرية مها الصغير ستوري عبر حسابها على موقع إنستغرام آية من سورة يونس، بصوت الشيخ مشاري راشد العفاسي وهي "واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين"، وذلك في أول تعليق لها على انفصالها عن الفنان أحمد السقا
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وأعلن النجم المصري أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين. 

وعلمت "فوشيا" من مصادر أن الانفصال والطلاق بين السقا والصغير لم يكن الأول، بل اعتادا طيلة السنوات العشر الأخيرة على هذا الأمر، وكان دائما ما تتم العودة من أجل أولادهما حينما كانوا صغارًا، ولكن في الفترة الأخيرة رأت مها أن تبتعد عن السقا بسبب مشاكل لم تعد قادرة عليها.

وسبق وأرجعت مها الصغير سبب طلاقها من أحمد السقا أكثر من مرة إلى ما أسمته "خلافات زوجية"، دون الإفصاح عن المزيد.

ففي كانون الأول 2021، كشفت مها الصغير خلال لقاء تلفزيوني عن طلاقها من أحمد السقا مرتين بسبب خلافات زوجية، لكنها أكدت أن العلاقة بينهما عادت إلى الاستقرار بعد تجاوز تلك الأزمات.

وفي كانون الثاني 2025، أثارت مها الصغير الجدل بعد حذفها عددا كبيرا من الصور التي تجمعها بزوجها من حسابها على "إنستغرام"، ما دفع البعض للتكهن بوجود خلافات بينهما. إلا أن أحمد السقا نفى تلك الشائعات مؤكدًا أن علاقته بزوجته مستقرة، معبرًا عن استيائه من تكرار هذه الأنباء الكاذبة وتأثيرها السلبي في أسرته. 

وتزوج أحمد السقا من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال.
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