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المرأة
الموت يؤلم فنانة شهيرة.. والدتها توفيت بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
22-05-2025
|
08:19
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أعلنت الفنانة أروى اليوم الخميس، وفاة والدتها بعد معاناة طويلة مع المرض، لتنضم إلى والدها الراحل الذي توفي قبل نحو عام ونصف.
وأثار الخبر تفاعلاً واسعاً بين متابعي أروى على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير منهم عن تعازيهم ومواساتهم للفنانة في مصابها.
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وكانت والدة أروى قد نُقلت خلال الفترة الماضية إلى أحد المستشفيات بسبب تدهور حالتها الصحية، حيث خضعت للعلاج لفترة قبل أن تُعلن وفاتها.
وفي نيسان الماضي، شاركت أروى صورة لوالدتها من داخل المستشفى عبر حسابها على "إنستغرام"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، قائلة: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي، الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين".
يُذكر أن أروى كانت قد فقدت والدها في كانون الأول 2023، وعبّرت حينها عن حزنها الشديد برثاء مؤثر نشرته عبر "إنستغرام". (فوشيا)
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