كاشفةً حقيقة طلاقها... زوجة الفنان الشهير تخرج عن صمتها: "عايزة جوزي يتجوزها" (صور)

ردّت يارا تامر، زوجة مؤدي المهرجانات مسلم، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول طلاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "بلوجر"، وذلك بعد أيام قليلة من حفل زفافهما.
ونشرت يارا فيديو لها مع زوجها من حفل الزفاف وهما يرقصان معًا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".
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A post shared by Yara tamer 🌸 (@yara.tamer51)
A post shared by Yara tamer 🌸 (@yara.tamer51)