كاشفةً حقيقة طلاقها... زوجة الفنان الشهير تخرج عن صمتها: "عايزة جوزي يتجوزها" (صور)

ردّت ، زوجة مؤدي المهرجانات مسلم، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول طلاقهما عبر بسبب "بلوجر"، وذلك بعد أيام قليلة من حفل زفافهما.

ونشرت يارا فيديو لها مع زوجها من حفل الزفاف وهما يرقصان معًا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "ربنا ما يحرمني منك يا أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا والناس الحقودة".