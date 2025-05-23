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المرأة

كاشفةً حقيقة طلاقها... زوجة الفنان الشهير تخرج عن صمتها: "عايزة جوزي يتجوزها" (صور)

Lebanon 24
23-05-2025 | 14:00
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ردّت يارا تامر، زوجة مؤدي المهرجانات مسلم، على الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول طلاقهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "بلوجر"، وذلك بعد أيام قليلة من حفل زفافهما.

ونشرت يارا فيديو لها مع زوجها من حفل الزفاف وهما يرقصان معًا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت عليه: "ربنا ما يحرمني منك يا نور عيني أنت كل حاجة ليا في الدنيا.. أبويا وضهري وسندي في الدنيا ومعنديش أغلى منك أبدا ربنا يسعدنا ويبعد عننا العين والناس الحقودة".

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وفي "ستوري" لـ يارا زوجة مسلم عبر حسابها على إنستجرام، أوضحت فيه أن البلوجر أرادت أن تتزوج زوجها، قائلة: "عايزة جوزي يتجوزها، مفكرة نفسها واحدة وهى جنبي لا شيء".

وفي تدوينة أخرى عبر "ستوري" حسابها، كتبت: "نازلة أنا وجوزي نعملها محضر".

وأقيم حفل زفاف مسلم ويارا يوم 20 أيار بعد فترة عصيبة اتسمت بالعديد من الانفصالات المتكررة.

وعلق مسلم على زواجه من يارا، في ستوري عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "يا أحلى يوم في عمري".

كما واجه مسلم بعض العقبات والمشاكل في عمله الفترة الماضية، منها إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرارًا بإيقافه عن الغناء لعدم التزامها بلوائح النقابة.













 
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