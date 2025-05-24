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المرأة
"أخيرًا قصّيته".. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك شعر قصير (صور)
Lebanon 24
24-05-2025
|
07:56
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فاجأت الممثلة
المصرية
منى زكي
متابعيها على مواقع التواصل بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة كليًا بعدما اعتمدت قصة شعر قصيرة.
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وظهرت منى داخل أحد صالونات التجميل، مرتدية روب التصفيف الأسود، وقد اختارت قصة "بوب" التي أظهرت ملامح وجهها بوضوح ومنحتها لمسة من الجرأة والأنوثة. وأرفقت الصورة بتعليق مختصر قالت فيه: "أخيرًا قصّيته"، موثقة اللحظة بصورة سيلفي أمام المرآة.
من المعروف أن منى زكي تحرص دائمًا على مشاركة لحظاتها اليومية والتغييرات الشخصية مع جمهورها، ويأتي هذا التغيير في اللوك بعد فترة من الظهور بإطلالة الشعر
الطويل
المعتادة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها الذين أشادوا بجمالها وجرأتها في التجديد.
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