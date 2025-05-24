"أخيرًا قصّيته".. ممثلة شهيرة تفاجئ جمهورها بلوك شعر قصير (صور)

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من المعروف أن منى زكي تحرص دائمًا على مشاركة لحظاتها اليومية والتغييرات الشخصية مع جمهورها، ويأتي هذا التغيير في اللوك بعد فترة من الظهور بإطلالة الشعر المعتادة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين محبيها الذين أشادوا بجمالها وجرأتها في التجديد.